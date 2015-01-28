معدل خروجی های آموزش و پرورزش خوزستان پائین است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان که در مهمانسرای استانداری برگزار شد، اظهار کرد: بعد از گذشت این همه مدت از پیروزی انقلاب اسلامی، خیلی مناسبت نیست که هنوز حدود 600 هزار بی سواد در خوزستان داشته باشیم.

وی افزود: جایگاه خوزستان در دانشگاه ها به لحاظ خروجی معدل به هیچ عنوان مناسب نیست. برای خروج از این وضعیت مثل بحث پساب ها و گرد و غبار یک پیگیری خاص لازم است.

مقتدایی عنوان کرد: خروجی آموزش و پرورش خوزستان با معدل های بسیار پائین است. بنابراین یکی از موضوعاتی که در استان به دنبال توسعه آن هستیم و باید بیشتر به آن توجه کرد بالا بردن این معدل ها است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: مسئولان اگر شرایط مناسب برای رشد و تربیت دانش آموزان فراهم نکنند، در هر تخلفی که این دانش آموزان در آینده مرتکب آن می شوند سهیم دارند.

مقتدایی اظهار کرد: در استان هایی که جمعیت شان تقریبا برابر با خوزستان هستند حدود هفت هزار نخبه بوده ولی خوزستان تنها 30 نخبه دارد که این نتیجه عدم تربیت مناسب دانش آموزان است. همچنین این مسئله نشان دهنده این است که ما نقشه راه را ترسیم کرده ولی راه رسیدن به آن را هموار نکرده ایم.

وی عنوان کرد: به جای اینکه نیرویی تربیت کنیم که در آینده وزیر، استاندار و معاون وزیر باشد به این فکر می کنیم که حقوق جناح ها را تامین کنیم. امروز فراهم کردن بسترهای لازم برای آموزش مناسب و کارآمد دانش آموزان یکی از اولویت ها است. متاسفانه در گذشته آموزش و پرورش استان به صورت جزیره ای عمل می کرد ولی اکنون دیگر اینگونه نیست.

مقتدایی تصریح کرد: برای خروج از مسائل کنونی با بودجه فعلی نمی توان به نتیجه رسید. به عنوان مثال اعتباری که برای آب و فاضلاب در نظر گرفتند قطعا نمی توان با این اعتبار مشکل فاضلاب را به جایی که مدنظر است برسانیم. بحث توسعه پایدار به تصویب شورای امنیت ملی رسیده و در حال ارائه به مجلس برای دریافت ردیف بودجه است.

استاندار خوزستان ادامه داد: متاسفانه در اهواز، مناطق عدم توسعه یافته مانند علی آباد، حصیرآباد و رفیش آباد بسیار زیاد بوده که طبعا مشکلات فراوانی هم دارند که با بودجه کنونی نمی توان این مناطق را ساماندهی کرد. فقط مناطق برخوردار هستند که دستگاه های بزرگ در آنها ساخت و ساز کرده اند.

مقتدایی عنوان کرد: متاسفانه در پارک ساحلی اهواز بارها دیدم که جوانان پسر و دختر با وضعیت زشت مشغول استعمال دخانیات هستند و این به دلیل عدم توجه آموزش و پرورش به دانش آموز خود است. به مسئله بهداشت روانی و رفتاری دانش آموزان مقطع دوم متوسطه نیز باید بیشتر توجه کرد چون تمامی مسائل مربوط به انحراف، اصلاح، انتخاب رشته تحصیلی، شغل، ازدواج و غیره از این پایه شکل می گیرد.