۲۸ طرح تولیدی صنعتی گلستان در دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو در نشست خبری به مناسب دهه فجر که ظهر چهارشنبه در محل این اداره کل برگزار شد، اظهار کرد: دو یا سه طرح از این ۲۸ مورد افتتاحیه مربوط به طرح های هفته دولت است که به دلیل کامل نبودن در هفته دولت افتتاح نشد، از جمله آن افزایش ظرفیت کارخانه ید بود که این طرح های بعد از کامل شدن در دهه فجر به افتتاح می رسد.

وی با بیان، این که برای این ۲۸ طرح در حدود ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص داده شد، افزود: این واحدها در زمینه تولید عایق رطوبتی، قند، لوله پولیکا، انواع مبل خانگی، پیچ فولادی، بسته بندی غلات، صابون، ید، انواع لبنیات، آب نبات، بتن آماده، قیر، اسکلت فلزی ساختمان، انواع اجاق گاز و ... فعالیت می کنند.

قوانلو افزود: با افتتاح این طرح ها برای ۳۴۶ نفر بطور مستقیم در شهرستان های آزاد شهر، آق قلا، بندر گز، کردکوی، کلاله، گرگان، گنبد و مینودشت اشتغال ایجاد خواهد شد .

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه با بیان این که شعار دهه فجر امسال پيشرفت و عدالت در پرتو اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي در نظر گرفته شده است، افزود: ۱۷ بند از ۲۴ بند سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبری معظم انقلاب مستقیم و غیر مستقیم به بخش صنعت ارتباط دارد و همه ما باید تلا ش کنیم، با توسعه صادرات در جهت اجرای منویات رهبری حرکت کنیم.

بزرگترین مشکل استان ما نداشتن آمارهای صحیح در بخش های مختلف است

وی با اشاره به این که بزرگترین مشکل استان ما نداشتن آمارهای صحیح در بخش های مختلف است، گفت: سفر ریاست جمهوری در استان ما تاثیرات بسیار گسترده ای داشته است که بسیاری از آن ها در کوتاه مدت قابل دیدن نیست و زمان بر است.

قوانلو در خصوص منطقه آزاد که در سفر ریاست جمهوری پیشنهاد شده بود، گفت: منطقه آزاد پتانسیلی است که می تواند بیکاری استان را به زیر ۱۰ درصد کاهش دهد و این مزیت در تمام شهرهایی که منطقه آزاد دارند وجود دارد .

وی تصریح کرد: هم دولت و هم مجلس اگر اختلاف سیاسی هم داشته باشند اما در جایی که لایحه ای به نفع مردم است تلاش می کنند آن لایحه را تصویب کنند و این رویکرد در دولت هم وجود دارد که منافع مردم ارجحیت دارد.