به گزارش خبرنگار مهر، مجلس ترحیم استاد کیکاووس جهانداری از ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰ جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ در مسجد جامع شهرک غرب واقع در شهرک غرب، ابتدای فاز ۳، خیابان حسن سیف برگزار می‌شود.

زنده‌یاد جهانداری پنجشنبه هفته گذشته (۲ بهمن) و در پی بروز مشکلات ریوی در سن ۹۱ سالگی درگذشت. وی که مدیر بخش منابع خارجی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی نیز بود، در سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵ هم در سمت معاونت کتابخانه مجلس فعالیت می‌کرد و پس از آن نیز تا سال‌ ۱۳۵۷ ریاست این کتابخانه را عهده‌دار بود.

وی در این سال‌ها آثار تحقیقی زیادی به ویژه در حوزه تاریخ و ادبیات از زبان آلمانی را به زبان فارسی ترجمه کرد که از آن جمله می‌توان به ترجمه سفرنامه‌های اروپایی دوره صفوی و ترجمه آثار مهم ادبیات آلمانی اشاره کرد.

گرگ بیابان (هرمان هسه)، تاریخ ایران و ممالک همجوار آن از زمان‌ اسکندر تا انقراض اشکانیان (آلفرد گوتشمید)، تشکیل دولت ملی در ایران:حکومت آق قوینلو و ظهور دولت صفوی (والتر هینتس)، زیر آفتاب سوزان ایران (اسکارفون نیدرمایر)، سفرنامه بلوشر (ویپرت بلوشر)، ایران و ایرانیان (یاکوب پولاک)، طبقه‌بندی قصه‌های ایرانی (اولریش مارزلف) و قطار به موقع رسید (هاینریش بُل) بخشی از آثار ترجمه شده از سوی جهانداری است.