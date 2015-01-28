به گزارش خبرنگار مهر، بهنام برزای که این فصل در تیم راه آهن بازی می‌کرد، در تعطیلات نیم فصل رضایت‌نامه‌اش را از این باشگاه گرفت و مذاکراتی با باشگاه پرسپولیس انجام داد. حمید درخشان پیوستن برزای به پرسپولیس را منوط به بازگشت این بازیکن از اردوی ترکیه با تیم امید دانسته بود.

تیم امید بامداد امروز چهارشنبه از اردوی ترکیه به ایران بازگشت ولی برزای هنوز برای پیوستن به پرسپولیس تصمیم قطعی نگرفته است. این بازیکن در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: من یکی، دو پیشنهاد از کشورهای اروپایی دارم و پرسپولیس هم که خواهان حضورم در این تیم است. هنوز تصمیم نگرفته‌ام چه کار کنم. احتمال حضورم در اروپا هست ولی همه چیز تا یکی، دو روز آینده مشخص می‌شود.

برزای از اعلام نام تیم‌ها و کشورهایی که خواهان او هستند خودداری کرد.