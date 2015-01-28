شورای آموزش و پرورش خوزستان شورای برتر کشور شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده پیش از ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: برنامه ریزی های انجام شده توسط تیم تحقیقات انتخابی باید به صورت فشرده تر انجام شده و برای اجرا در اختیار ما قرار بگیرد. طبق پیش بینی های انجام شده طرح در آبان ماه سال آینده در استان اجرایی می شود.

وی افزود: به منظور حل پیوست های مالی طرح هر چند که استاندار خوزستان پیگیری های لازم را دارد اما اگر 230 میلیارد تومان مطالبه آموزش و پرورش وصول شود قطعا در اجرای طرح تاثیر به سزایی خواهد داشت. آموزش های لازم اجرای طرح را در تابستان سال آینده ارائه می کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: خوشبختانه شورای آموزش و پرورش خوزستان به عنوان شورای برتر کشور انتخاب شد. در این جلسه از تمامی مسئولان شورا و فرمانداران تشکر می کنم. توسعه سوادآموزی اولین اولویت این اداره است که خوشبختانه امسال در زمینه پوشش تحصیلی سوادآموزی، رتبه نخست کشوری به خوزستان اختصاص یافت.

تقی زاده در پایان گفت: در زمینه تربیت بدنی آموزش و پرورش موفقیت های خوبی در سطح کشوری و به ویژه در عرصه جهانی کسب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه از تمامی فرمانداران و اعضای شورای آموزش و پرورش خوزستان با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.