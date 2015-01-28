بسیجی باید در وسط میدان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز حجت الاسلام سید محسن محمودی در تجمع بسیجیان شهرستان ورامین در قالب هیئت عاشقان ولایت در گلزارشهدای گمنام این شهرستان با اشاره به اهمیت توجه به حلقه های صالحین در بسیج اظهار داشت: در طول سال های گذشته کارهای بزرگی در زمینه فعال شدن صالحین صورت گرفته اما تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله زیادی وجود دارد.

امام جمعه موقت ورامین افزود: در سطح شهرستان ورامین برای موفقیت حلقه های صالحین تلاش های زیادی از سوی سپاه صورت گرفته است زیرا این اعتقاد و باور وجود دارد که این طرح با هدف حفظ ملت و کشور ایران برنامه ریزی و ساماندهی شده است.

در حلقه های صالحین باید مدیران آینده کشور تربیت شوند

وی ادامه داد: برای به ثمر رسیدن طرح صالحین در بسیج باید همه زحمت بکشند و باید در حلقه های صالحین مدیران آینده کشور با تفکری بسیجی و بر مبنای اصول و ارزش های دینی و اسلامی تربیت و به جامعه معرفی شوند.

محمودی با اشاره به نقش مردم ورامین در انقلاب اسلامی اضافه کرد: مردم ورامین از پیشگامان نهضت امام خمینی(ره) بودند و ورامینی ها تنها مردمی بودند که در قیام ۱۵ خرداد کفن پوشیده و برای دفاع از ولایت و مرجعیت حرکت تاریخی خود را انجام دادند.

بسیجی باید در وسط میدان مبارزه با فساد باشد

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رسالت بسیج در برخورد با مفاسد اجتماعی و اخلاقی تأکید کرد: بسیج باید در مبارزه با فساد در وسط میدان قرار داشته باشد و در این صورت ارزش های اسلامی و دینی زنده خواهد ماند.

وی تأکید کرد: یکی بسیجی باید نسبت به ارزش های اسلامی جامعه حساس باشد زیرا هر چادری که از سر زن مسلمان بر زمین می افتد، یک پرچم اسلام سقوط می کند به همین خاطر باید شورای امر به معروف در سطح ناحیه های بسیج جدی تر گرفته شود.

محمودی در ادامه با اشاره به تحرکات عناصر فتنه گر برای ضربه زدن به نظام اسلامی گفت: بسیجیان همواره از هوشیارترین اقشار جامعه بوده و هستند ولی باید بدانند که فتنه ۸۸ اگر چه تمام شد اما فتنه هنوز باقی مانده است.

مدیریت جهادی در کشور دیده نمی شود

این مسئول گفت: همانطور که مشاهده می کنید چگونه برخی بر طبل رفع حصر سران فتنه می کوبند و بسیجی هوشیار و بیدار باید جریانات فتنه را بشناسد و با تحلیل درست در حلقه های صالحین، نسبت به آگاه سازی مردم گام بردارد.

امام جمعه موقت ورامین در ادامه با انتقاد از بی توجهی به موضوع اقتصاد مقاومتی در جامعه اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر روی موضوع اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی تأکید کردند اما متأسفانه مدیریت جهادی در جامعه دیده نمی شود.

وی گفت: اگر به دنبال کاهش وابستگی به نفت هستیم باید مدیریت جهادی مبنای کار مسئولان قرار بگیرد و ما انتظار داریم تا دولتمردان با توجه به منویات رهبری و با مدیریت جهادی به وعده های داده شده عمل کنند.

محمودی در پایان تأکید کرد: شهرستان ورامین پتانسیل و ظرفیت های فراوانی دارد و قطعا با انجام مطالعات لازم و راه اندازی سپاه شرق استان تهران در این منطقه می توان قدم های موثرتری را در راه اعتلای ارزش های فرهنگی برداشت.

تربیت ۲۱۴ حافظ قران توسط سپاه ورامین

در این همایش سرهنگ داود اصغری نیز در سخنانی با اشاره به نقش مردم ورامین در انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم ورامین نقش پررنگی را در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کردند و امروز نیز این شهرستان دارای مردمی مومن، انقلابی و و بصیر است.

فرمانده سپاه ورامین افزود: در طول سال جاری برنامه های متعددی از سوی سپاه ناحیه ورامین در بخش های مختلف برگزار شده است که از جمله آنان می توان به دیدار و گفت‌وگو با ۳۶۷ خانواده شهید، تشکیل حلقه‌های شجره طیبه صالحین و تربیت ۲۱۴حافظ قرآن کریم و اعزام تیم های پزشکی به مناطق محروم ورامین اشاره کرد.