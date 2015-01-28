  1. استانها
  2. زنجان
۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۱۵

کاظمی خبر داد:

۴۰۰پروژه برق رسانی در زنجان به بهره برداری می رسد

۴۰۰پروژه برق رسانی در زنجان به بهره برداری می رسد

زنجان- مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: همزمان با ایام الله دهه فجر ۴۰۰ پروژه برق رسانی در زنجان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل کاظمی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: برای افتتاح این پروژه ها ۱۲ میلیارد تومان هزینه شده  و علیرغم مشکلات مالی این شرکت رکورد اجرای طرح ها را داشته است.

وی اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال پروژه های مهم زیرساختی توسط شرکت توزیع برق در استان اجرا شده است.

کاظمی افزود: در ایام‌الله دهه فجر سلول‌های خورشیدی نصب شده به بهره برداری می‌رسد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: ساختمان دیسپاچینگ توزیع برق استان (فهام) و هوشمند سازی کنتورهای برق در زمینی به مساحت ۸۰۰ مترمربع از مهمترین پروژه های قابل افتتاح این شرکت است.

کاظمی تاکید کرد: تجهیزات این پروژه دردست نصب است که در دهه فجر با حضور مسئولان کشوری و استانی به بهره برداری می رسد.  

وی افزود: کنترل هوشمند شبکه های توزیع به لحاظ مانیتورینگ باعث تسهیل خطاها در شبکه های توزیع استان  می شود و طول این شبکه ها ۱۳ هزار کیلومتر است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان یاد آورشد: تامین برق چاه های کشاورزی، واحدهای تولیدی و صنعتی و برق ۱۸۰ واحدی مهر خاتم و پروژه هزار و ۱۷۰ واحدی پونک در ایام الله دهه فجر افتتاح می شود.

کاظمی روشنایی معابر و بهره برداری از ۱۹ سایت سلول های خورشیدی در مساجد، مدارس و دانشگاه زنجان را از دیگر پروژه های آماده افتتاح در این دهه عنوان کرد.

وی گفت: پروژه های کاهش تلفات و بهینه سازی شبکه های روستایی در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان تصریح کرد: حدود ۱۰ هزار چاه دارای پروانه در استان زنجان وجود دارد که دو هزار چاه بدون پروانه می باشد که از این ده هزار چاه ۵ هزار و ۵۰۰  حلقه دارای برق است و بقیه از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند.

کاظمی تصریح کرد: حدود ۱۰ هزار انشعاب غیرمجاز در روستاها وجود دارد که دلیل اصلی این انشعابات غیرمجاز سکونت‌گاه های غیررسمی است و این کار تلفات انرژی را افزایش می‌دهد.

کد مطلب 2477150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها