۴۰۰پروژه برق رسانی در زنجان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، عادل کاظمی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: برای افتتاح این پروژه ها ۱۲ میلیارد تومان هزینه شده و علیرغم مشکلات مالی این شرکت رکورد اجرای طرح ها را داشته است.

وی اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال پروژه های مهم زیرساختی توسط شرکت توزیع برق در استان اجرا شده است.

کاظمی افزود: در ایام‌الله دهه فجر سلول‌های خورشیدی نصب شده به بهره برداری می‌رسد.



مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: ساختمان دیسپاچینگ توزیع برق استان (فهام) و هوشمند سازی کنتورهای برق در زمینی به مساحت ۸۰۰ مترمربع از مهمترین پروژه های قابل افتتاح این شرکت است.

کاظمی تاکید کرد: تجهیزات این پروژه دردست نصب است که در دهه فجر با حضور مسئولان کشوری و استانی به بهره برداری می رسد.

وی افزود: کنترل هوشمند شبکه های توزیع به لحاظ مانیتورینگ باعث تسهیل خطاها در شبکه های توزیع استان می شود و طول این شبکه ها ۱۳ هزار کیلومتر است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان یاد آورشد: تامین برق چاه های کشاورزی، واحدهای تولیدی و صنعتی و برق ۱۸۰ واحدی مهر خاتم و پروژه هزار و ۱۷۰ واحدی پونک در ایام الله دهه فجر افتتاح می شود.

کاظمی روشنایی معابر و بهره برداری از ۱۹ سایت سلول های خورشیدی در مساجد، مدارس و دانشگاه زنجان را از دیگر پروژه های آماده افتتاح در این دهه عنوان کرد.

وی گفت: پروژه های کاهش تلفات و بهینه سازی شبکه های روستایی در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان تصریح کرد: حدود ۱۰ هزار چاه دارای پروانه در استان زنجان وجود دارد که دو هزار چاه بدون پروانه می باشد که از این ده هزار چاه ۵ هزار و ۵۰۰ حلقه دارای برق است و بقیه از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند.

کاظمی تصریح کرد: حدود ۱۰ هزار انشعاب غیرمجاز در روستاها وجود دارد که دلیل اصلی این انشعابات غیرمجاز سکونت‌گاه های غیررسمی است و این کار تلفات انرژی را افزایش می‌دهد.