جمهوری اسلامی ایران بالاترین ضریب امنیت در منطقه را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ حسین اشتری در نشست منطقه ای حوزه بین الملل با مبادی درون و برون سازمانی استان های مرزی کشور که با حضور فرماندهان انتظامی سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، جنوبی و شمالی در هتل معین مشهد برگزار شد اظهار کرد: ایران در منطقه خاورمیانه به عنوان یک کشور قدرتمند که نظراتش در ابعاد مختلف دخیل است به شمار می رود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشور ما در کنار دستاوردهای زیاد خود دشمنان زیادی نیز دارد افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی و طنین انداز شدن شعار نه غربی و نه شرقی بسیاری از دشمنان اسلام و ایران بر آن شدن تا با دسیسه های مختلف در راستای براندازی این نظام گام بردارند.

وی افزود: در همین راستا پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با راه اندازی درگیری های داخلی و همچنین قائله منافقان سعی شد تا به این نظام ضربه وارد کنند.

اشتری ادامه داد: دشمنان انقلاب که در توطئه های خود در این راستا ناکام مانده بودند با تحمیل ۸ سال جنگ و حمایت از کشور عراق در برابر انقلاب اسلامی و مردم ما ایستادند و با وجود اینکه ارتش عراق با کمک بیش از ۵۰ کشور به میدان آمده بود اما اراده ملت و لطف خدا باعث ناکامی استکبار شد.

وی با اشاره به اینکه با وجود شرایط سخت و پشت سر گذاشتن تحریم ها در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران به عنوان جزیره ای با ثبات و امن در منطقه به شمار می آید ادامه داد: ایران اسلامی در طی سال های گذشته دستاورد های عظیمی در درون و همچنین سطح بین المللی داشته است.

توفیقات ایران در مقابله با تروریست بیش از سایر کشور ها بوده است

جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به ورود بسیاری از کشور ها با ادعای مبارزه با تروریسم در منطقه بیان داشت: با وجود اینکه کشور های بسیاری در این راستا به این موضوع ورود پیدا کرده و ادعای مبارزه را داشتند اما توفیق چندانی حاصل نکردند.

وی بیان کرد: این در حالی است که ایران یک تنه برای مبارزه با این گروهک تروریستی ورود پیدا کرد و با همراهی مرجعیت، مردم و انسجام دولت عراق توانست توفیقات زیادی را به دست آورد.

وی اذعان داشت: ظرفیت‌های بین‌المللی نیروی انتظامی در ارتقای امنیت منطقه‌ای ظرفیتی قابل توجه است و کشورهای منطقه نیز به اهمیت این موضوع واقف هستند.

جرایم فناوری اطلاعات در ایران افزایش یافته است

سردار حسین اشتری همچنین در این مراسم با بیان اینکه میزان جرائم جمهوری اسلامی یک پنجم جرائم کشورهای اروپایی است و حتی در برخی از این کشورها جرائم ۱۵ برابر ایران است اظهار داشت: با این وجود جرائم سازمان یافته در بخش فناوری اطلاعات در ایران افزایش یافته است.

وی خواستار هوشیاری عمومی در برابر این جرائم شد و تاکید کرد: مسئولان باید این موضوع را به صورت ریشه ای مد نظر قرار دهند.

اشتری یاداور شد: مرزهای طولانی بین ایران، پاکستان و افغانستان در کنار اثرات مثبت در بحت رونق تجاری اما با توجه به حضور بیش از ۳ میلیون تبعه افغانی در کشور در حوزه مشاغل و همچنین مهاجرت های غیر قانونی دغدغه هایی را نیز به همراه داشته است.

جانشین فرمانده انتظامی کشور همچنین از راه‌اندازی قرارگاه مبارزه با سرقت در نیروی انتظامی خبر داد و گفت: این قرارگاه نقش بسیار مهمی در راستای جلوگیری و کاهش سرقت‌ها به ویژه سرقت‌های خرد خواهد داشت.

وی با اشاره به برگزاری نشست منطقه‌ای حوزه بین‌المللی با مبادی درون و برون‌سازمانی در استان‌های مرزی کشور که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار شده، ابراز داشت: این گردهمایی نقطه‌ای برای آغاز همکاری‌های کشوری در ارائه راهکارهای بهتر و مناسب‌تر برای پیشبرد اهداف منطقه‌ای ناجا است.