این آلبوم متعلق به همه افراد جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان خازنی آهنگساز آلبوم در ابتدای این برنامه گفت: امروز، روز بزرگی برای من و دوستان و همکاران من است. پس از 5 سال تلاش برای تهیه این آلبوم، امروز توانستیم در خدمت مردم و اساتید بزرگ ادب و هنر باشیم.

وی بیان کرد: در اولین ملاقات هایی که با هنرمندان این اثر آشنا شدم تلاش کردم تا با جهان موسیقایی یکدیگر بیشتر آشنا شویم تا آلبومی هدف دار را به جامعه ارائه کنیم. البته این دوستان نمی دانستند که چه راه سخت و پر فراز و نشیبی در راه است اما با تمام مشکلات تا میانه راه پیش رفتیم و این افتخار را داشتیم که استاد محسن کرامتی هم به ما بپیوندند و قوت قلبی در انجام کارهای ما باشند. استاد کرامتی علاوه بر درس موسیقی به ما درس اخلاق دادند.

این آهنگساز گفت: این مجموعه امروز آماده است تا راهی بازار شود و دیگر متعلق به من تنها نیست و متعلق به جامعه است. امیدوارم اثری درخور باشد و بتواند جای خودش را میان موسیقی اصیل ایرانی باز کند.



نوشین طافی یکی از هنرمندان این آلبوم موسیقایی نیز ضمن تشکر از کسانی که در تهیه آلبوم به او کمک کردند گفت: خیلی خوشحالم که به امشب رسیدیم و این پروژه سنگین پنج ساله به پایان رسید. شروع کار این آلبوم با امید بسیار همراه بود و تنها نیروی عشق به هنر بود که فراز و نشیب ها را طی می کرد. من خوشحالم که فعالیت زنان در کشور بیشتر شده است و امیدوارم که این مسئله ادامه داشته باشد .



وی با تشکر از استادش محسن کرامتی گفت: استاد کرامتی به من درست هنر، موسیقی و اخلاق داد و با حضورش در این آلبوم، معلمی را در حق شاگردش تمام کردو حضور استاد کرامتی در آلبوم « تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم» برای من افتخار بزرگی است و خواهد بود.



محسن کرامتی خواننده آلبوم نیز تصریح کرد: همه ما با صدای یک بانو که برای ما لالایی می‌خواند با موسیقی آشنا می‌شویم و آن بانو مادر ماست. بیایید تمامی بانوان را مثل مادر خود بدانیم و اجازه دهیم تا صدایشان شنیده شود.



محمدعلی بهمنی شاعر و غزل سرا درباره انتشار آلبوم «تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم» توضیح داد: این آلبوم با نام و موسیقی و صدا و شعر درستی منتشر شده است بنابراین تمامی این درست باعث می‌شود تا این آلبوم ماندگار شود