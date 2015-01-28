پیاده روهای اصفهان مبله می شوند/ راه اندازی پاتوق های شهری در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نیلفروشان پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با بیان اینکه انجام کارهای زیباسازی در شهر اصفهان زمان بر است، اظهار داشت: از آنجایی که شهر اصفهان شهر هنرپروری است هر فعالیتی که در آن صورت گیرد زیر ذره بین قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه به اعتقاد برخی شهر اصفهان به لحاظ زیباسازی فضای شهری در برخی از قسمت ها از شهرهای تهران، تبریز و مشهد عقب افتاده است، ادامه داد: این گفته صحیح است اما باید توجه داشته باشیم که برای مثال شهرداری تهران در حال پاک کردن برخی از زیباسازی های قبلی است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان در ادامه با بیان اینکه نمیتوان به راحتی فضا و بافت شهری اصفهان را دستخوش تغییر کرد، افزود: در حل حاضر تدوین طرح ضوابط ۲۰ گانه، طرح جامع تبلیغات شهری و طرح جامع نورپردازی و آذین بندی شهر اصفهان در حال تدوین است.

ساماندهی تابلوهای شهری به شرط همکاری اصناف

وی با بیان اینکه اصناف باید همکاری لازم را برای ساماندهی تبلیغات شهری داشته باشند، افزود: چنانچه اصناف همکاری لازم را داشته باشند میتوان به خوبی تابلوهای تبلیغاتی و پیاده روهای شهر اصفهان را ساماندهی کرد.

نیلفروشان در ادامه با بیان اینکه نصب مبلمان در پیاده روهای بالای عرض سه متر در دستور کار شهرداری قرار دارد، اظهار داشت: از آنجایی که روند سن جمعیتی شهر اصفهان طی سال های آینده به میانسالی و کهنسالی می رسد و ضروری است که در پیاده روها نقاط مکثی را برای استراحت ایجاد کنیم.

وی در خصوص ساماندهی سقاخانه های شهر اصفهان نیز بیان داشت: در حال حاضر ۱۱۳ سقاخانه در منطقه سه و ۴۷ سقاخانه در منطقه یک وجود دارد که برای ساماندهی در دستور کار قرار گرفته اند.

ساماندهی سقاخانه های اصفهان

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان ادامه داد: راه اندازی سقاخانه در منطقه ۶ و ۸ شهرداری اصفهان نیز در دستور کار سازمان زیباساز شهرداری اصفهان قرار گرفته است.

وی در ادامه با ارائه گزارشی از فعالیت های سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان و با تاکید بر برگزاری اولین جشنواره بازی و اسباب بازی برای کودکان در باغ غدیر اصفهان گفت: در سال جاری تاکنون ۴۰ ایستگاه بازی در شهر اصفهان اضافه شده و ۲۳ ایستگاه دیگر نیز تا پایان امسال راه اندازی خواهد شد.

ایجاد پارک مشاهیر دوره صفویه در اصفهان

نیلفروشان در ادامه با اشاره به برگزاری کارگاه ساخت سردیس مشاهیر در هفته اصفهان افزود: در هفته اصفهان که در اردیبهشت ماه سال جاری بود اولین کنگره ساخت مشاهیر را در اصفهان برگزار کردیم و با حضور ۱۲ هنرمند مجسمه ساز از سراسر کشور سردیس ۱۲ مشاهیر دوره صفوی بازسازی شد.

وی افزود: تا پایان سال پارک مشاهیر دوره صفویه در اصفهان ایجاد می شود که محل آن در نزدیکی یکی از ورودی میدان امام و در مجاورت دانشگاه هنر اصفهان است و سردیس مشاهیر دوره صفویه در آن نصب می شود.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اشاره به ساخت سردیس های سرداران شهید اصفهان در سال آینده گفت: این اقدام در هفته اصفهان سال ۹۴ و با استفاده از ظرفیت هنرمندان بین المللی اجرایی خواهد شد.

احداث ۲۲ تابلو مربوط به شهدای دوران انقلاب

وی یکی دیگر از برنامه های سازمان زیبا سازی شهرداری اصفهان را معرفی شهدای کوچه ها و محله ها با سبک اصفهانی عنوان کرد و گفت: طرحی به نام «ابراهیمی های زمان» را در اصفهان به اجرا در می آوریم به طوریکه عکس و زندگی نامه شهدای اصفهان را که نامشان بر سر در کوچه و یا محله است در طرحی جدید و به سبک اصفهانی به دو زبان فارسی و لاتین نصب خواهیم کرد ، البته در ۲۲ بهمن ماه امسال ۲۲ تابلو در رابطه با معرفی شهدای دوره انقلاب اصفهان نصب و ۷ هزار تابلو مربوط به ۷ هزار شهید شهر اصفهان نیز به مرور نصب خواهد شد.

بوستان مینیاتور برای زنده شدن آثار تخریب شده شهر

وی در ادامه یکی دیگر از برنامه های در دست اقدام را ایجاد بوستان مینیاتور در شهر اصفهان عنوان کرد که در سه فاز طراحی شده است و یاد آور شد: در فاز اول آثار تخریب شده شهر اصفهان در این بوستان به نوعی دوباره زنده می شوند، فاز دوم آثار تخریب شده ایران و در فاز سوم آثار تخریب شده جهان به نمایش در آمده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان خبر از طراحی بوستان ایمنی و ترافیک در قالب یک شهرک کوچک داد و گفت: این بوستان در حال طراحی است و جدا بر بحث های ترافیکی فضاهایی مثل آتش نشانی و اورژانس نیز در آن در نظر گرفته شده تا بچه ها با عملکرد این دستگاه ها نیز آشنا شوند.

وی به وجود پارک های موضوعی در اصفهان نیز اشاره کرد که از این جمله پارک ماسه ای، پارک رنگ و پارک صدا است.

ایستگاه های اتوبوس حاشیه زاینده رود هویت می گیرند

نیلفروشان با اشاره به ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری اصفهان بر اساس هویت ایرانی و تاریخی شهر اصفهان اظهار داشت: در این راستا اتوبوس های تندرو در دستور کار هستند و برای فاز نخست ساماندهی و هویت بخشی به ایستگاه های حاشیه رودخانه زاینده رود در قالب این طرح قرار می گیرند از برنامه ها را در رابطه در ایستگاه های جدید اتوبوس های تندرو در حال طراحی و نهایی شدن است و سعی شده بحث هویت ایرانی را در آن مشاهده کنیم که این طرح در حاشیه زاینده رود اجرایی می شود.

مدیر عامل سازمان زیبا سازی شهرداری اصفهان با اشاره به ایجاد پاتوق های شهری در اصفهان افزود: تا پایان سال پاتوق های شهری راه اندازی می شود و در ورودی خیابان ها باعث معرفی آن خیابان است و اولین پاتوق مرحوم بید آبادی در ورودی این خیابان خواهد بود.

وی ادامه داد: تا پایان امسال سه پاتوق در اصفهان راه اندازی می شود که البته ۱۲ پاتوق نیز طراحی شده و در حال کار روی آن هستیم.

نیلفروشان در رابطه با بودجه سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان نیز گفت: بودجه ما در دل مناطق است و جمع آن ۲۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ است اما در سال جاری حمایت های ویژه ای از سوی شهردار اصفهان داشتیم و پنج میلیارد تومان بودجه در اختیار ما قرار گرفت.