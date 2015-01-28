به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم وستهام عنوان کرده بود که به دلیل درد کمر حاضر به همراهی سنگال در رقابتهای جام ملتهای آفریقا نیست اما دوشنبه شب در بازی با بریستول سیتی به میدان رفت که این موضوع خشم "آلن گیرسه"، سرمربی سنگال، را به همراه داشته است.

فدراسیون فوتبال سنگال شکایتنامه ای را در این خصوص تنظیم و تسلیم مقامات فیفا کرده است.

ساخو در دور چهارم رقابتهای جام حذفی از روی نیمکت بلند شد و گل برتری تیمش را هم به ثمر رساند.

مقامات فوتبال سنگال گفته اند که این احتمال وجود دارد فیفا این بازیکن را محروم کند.