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۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۲۹

به دلیل دروغ به سرمربی؛

بازیکن سنگالی با محرومیت مواجه می‌شود

بازیکن سنگالی با محرومیت مواجه می‌شود

«دیافرا ساخو» پس از اینکه به دلیل آسیب دیدگی از حضور در تیم سنگال انصراف داد در بازی تیم باشگاهی خود به میدان رفت که این موضوع خشم سرمربی سنگال را در پی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم وستهام عنوان کرده بود که به دلیل درد کمر حاضر به همراهی سنگال در رقابتهای جام ملتهای آفریقا نیست اما دوشنبه شب در بازی با بریستول سیتی به میدان رفت که این موضوع خشم "آلن گیرسه"، سرمربی سنگال، را به همراه داشته است.

فدراسیون فوتبال سنگال شکایتنامه ای را در این خصوص تنظیم و تسلیم مقامات فیفا کرده است.

ساخو در دور چهارم رقابتهای جام حذفی از روی نیمکت بلند شد و گل برتری تیمش را هم به ثمر رساند.

مقامات فوتبال سنگال گفته اند که این احتمال وجود دارد فیفا این بازیکن را محروم کند.

کد مطلب 2477165

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