  1. هنر
  2. سینمای ایران
۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۰۹

جشنواره فیلم شیلی میزبان 3 فیلم ایرانی

جشنواره فیلم شیلی میزبان 3 فیلم ایرانی

فیلم كوتاه «یک هیچ»، «بانوی گل میخكی» و «صدای جاده» به پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم شیلی 2015 راه پیدا كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های سامان حسین‌پور، سارا طبیب‌زاده و برزان رستمی به پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم FICIL BIO BIO شیلی راه پیدا کردند. این جشنواره كه فیلم‌های كوتاه، مستند، تجربی و انیمیشن تا 30 دقیقه را به رقابت می‌گذارد، در پانزدهمین دوره‌اش میزبان 3 فیلم كوتاه و انیمیشن ایرانی است.

«یک هیچ» ساخته سامان حسین‌پور، «بانوی گل میخكی» ساخته سارا طبیب‌زاده و «صدای جاده» ساخته برزان رستمی به نمایندگی از ایران در این رویداد حضور دارند.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم FICIL BIO BIO شیلی 13 تا 19 فوریه برگزار می‌شود.

کد مطلب 2477172
عطیه موذن

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها