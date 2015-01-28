جشنواره فیلم شیلی میزبان 3 فیلم ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های سامان حسین‌پور، سارا طبیب‌زاده و برزان رستمی به پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم FICIL BIO BIO شیلی راه پیدا کردند. این جشنواره كه فیلم‌های كوتاه، مستند، تجربی و انیمیشن تا 30 دقیقه را به رقابت می‌گذارد، در پانزدهمین دوره‌اش میزبان 3 فیلم كوتاه و انیمیشن ایرانی است.

«یک هیچ» ساخته سامان حسین‌پور، «بانوی گل میخكی» ساخته سارا طبیب‌زاده و «صدای جاده» ساخته برزان رستمی به نمایندگی از ایران در این رویداد حضور دارند.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم FICIL BIO BIO شیلی 13 تا 19 فوریه برگزار می‌شود.