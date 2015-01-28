۸۵ درصد اعتبارات شرکت شهرک های صنعتی گلستان محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمن محمد زاده ظهر چهارشنبه در نشست با رسانه های استان اظهار کرد: شرکت شهرک های صنعی به دنبال تامین امکانات مورد نیاز سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی است و امسال خوشبختانه به دلیل اعتبارات خوبی که در اختیار داشتیم در حوزه آب، برق و تلفن و گاز در شهرک ها و تامین فضای سبز پروژه های خوبی انجام شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۲ شهرک و ناحیه صنعتی در استان فعال است و در این ۲۲ شهرک زمین به متقاضیان سرمایه گذاری واگذار می شود ودر این حوزه به دنبال این هستیم که اولویت را به شهرک هایی که متقاضی سرمایه گذاری بیشتری دارند اختصاص دهیم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان از تکمیل برخی زیرساخت های در منطقه یک هزار هکتاری ویژه اترک خبر داد و گفت: در مرحله اول در سطح ۲۵۰ هکتار آب، برق و گاز تامین شده و زمین برای واگذاری به سرمایه گذاران در حال انجام است.

۹۲ درصد صنایع استان صنایع کوچک است

محمد زاده درادامه با بیان این که، در حال حاضر ۹۲ درصد صنایع استان زیر ۵۰ نفر اشتغال دارند که جزو صنایع کوچک به شمار می روند گفت: فعالیت در حوزه سخت افزاری و فراهم کردن امکانات زیر بنایی در شهرک ها و واگذاری به متقاضیان سرمایه گذاری، نوشتن طرح و آموزش به کارکنان همزمان با واگذاری خدمات مشاوره ای به صاحبان زمین و برگزاری دوره های کارآفرینی ۶۰ ساعته از فعالیت های اصلی صنایع کوچک استان است.

وی در ادامه برگزاری تورهای صنعتی و بازدید از کارخانه های مشابه در استان های دیگر، حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه صنایع کوچک، بازار و کیفیت تولید، تدوین خوشه های صنعتی، تامین منابع مالی واحدهای صنعتی و نوسازی ماشین آلات واحدهای صنعتی را از دیگر اقدامات در دست اجرای شهرک های صنعتی عنوان کرد.

اختصاص دو میلیارد تومان تسهیلات در حوزه صنایع کوچک

وی با بیان این که امسال یک و نیم تا دو میلیارد تومان تسهیلات در حوزه صنایع کوچک به واحدهای استانی اختصاص یافت، افزود: دولت خدمات حوزه صنایع کوچک را به عنوان خدمات حاکمیتی شناخته است و آن را واگذار نمی کند و به همین دلیل ظرف دو سال گذشته شرکت شهرک های صنعتی و سازمان صنایع کوچک با هم ادغام شده اند.