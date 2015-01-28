مدیران در افزایش رضایت مندی مردم تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رحیمی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی که با حضور جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار شد اظهار داشت: آمارهای موجود حاکی است که میزان رضایت مندی از عملکرد مسئولان در سطح مطلوبی در بین مردم نیست.

وی افزود: ما به عنوان نسل اولی های انقلاب که شاهد شهیدانی بودیم که جان خود را از دست داده اند و با جان خود ایثار کردند بایستی نسبت به جلب رضایت مردم دغدغه زیادی داشته باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار قزوین بیان کرد: لازم است مدیران استان در دیدارهای استاندار با جانبازان و خانواده هایشان شرکت کنند و شاهد مشکلات و دغدغه ها و درد های آنها باشند و مدیران بایستی در افزایش میزان رضایت مردم تلاش کنند.

رحیمی افزود: مردمی که پشتوانه نظام در هر زمانی و مکانی بودند و وظیفه ما مسئولان است که رضایت آنها را جلب کنیم و بایستی مسئولان در بین مردم حضور داشته باشند تا مردم بدون واسطه و رو در رو مشکلات خود را با آنها در میان بگذارند.

ارایه خدمات شهری، درراستای صیانت از حقوق شهروندی است

ایرج زاهد پور مدیرکل دفترامور شهری استانداری نیز در این مراسم گفت: در راستای این امر، شیوه آپارتمان سازی، ترویج فرهنگ ترافیک درون شهری، ترویج مفاهیم شهروندی بر گرفته از کلام الله مجید و سیره ائمه، سالم سازی تردد و عابرین پیاده در پیاده رو و خیابان ها؛ ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه سواری برای تردد و به جای ماشین و در این خصوص در ۲۸ کیلومتر از مسیرهای شهرسازی خواهد شد.

وی بیان کرد: درخصوص پیشگیری از ابتلا به مواد مخدر نیز فرهنگ سازی در سطح شهرها شده است.

زاهدپور افزود: کرامت سازی و مناسب سازی محیط شهری برای معلولان استان نیز از دیگر اموری است که در این راستا انجام گرفته است و شهر محمدیه نیز به عنوان پایلوت انتخاب شده است که این امر در دیگر شهرهای استان نیز انجام خواهد شد.

مدیرکل دفتر شهری استانداری بیان کرد: تشکیل شورایاری ها و شوراهای محلات در چند شهرداری آغاز شده است و برخی شهرداریها این امر را انجام داده اند و این اقدام از شهرهای کوچک آغاز شده است.

زاهدپور، مدیریت جمع آوری زباله از مبدأ را از دیگر اقدامات در این خصوص اعلام کرد و افزود: کاهش مخاطرات زیست محیطی حیوانات، اقدامات جلوگیری از تکدی گری، سد معبر، برگزاری دو نمایشگاه عفاف و حجاب در پارک های بانوان، استفاده از اساتید مجرب درخصوص مشاوره در این خصوص از دیگر اقدامات انجام شده درخصوص رعایت حقوق شهروندی بوده است.

وی یادآورشد: حقوق شهروندی یک امر دو جانبه است که هم مسئولان و هم مردم باید به آن توجه لازم و کافی را داشته باشند.