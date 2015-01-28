پایش مستمر مرکز معاینه فنی خودروی شهرستان قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، شیدا اکار با اعلام این خبر گفت: در راستای نظارت برنحوه عملکرد مراکز معاینه فنی خودرو در شهرستان های استان تهران ، روز گذشته دومین دور بازدید از مرکز معاینه فنی خودرو شهرستان قدس انجام پذیرفت.

وی با بیان اینکه این بازدید با حضور نمایندگانی از راهنمائی و رانندگی ، مرکز پایش حفاظت محیط زیست استان تهران و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس انجام پذیرفت اظهار داشت: در این بازدید موارد مورد نظر زیست محیطی و همچنین دستورالعمل ماده ۳ مراکز معاینه فنی بررسی و مواردی دال بر تخلف در این مرکز مشاهده نشد.

اکار تصریح کرد: شهرستان قدس در حال حاضر دارای یک مرکز معاینه فنی از نوع خودروی سبک است که زیر نظر شهرداری قدس اداره می شود.