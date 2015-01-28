  1. جامعه
  2. محیط زیست
۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۲۷

پایش مستمر مرکز معاینه فنی خودروی شهرستان قدس

پایش مستمر مرکز معاینه فنی خودروی شهرستان قدس

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس از بازدید تیم کارشناسی از مرکز معاینه فنی خودروی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  شیدا اکار با اعلام این خبر گفت: در راستای نظارت برنحوه عملکرد مراکز معاینه فنی خودرو در شهرستان های استان تهران ، روز گذشته دومین دور بازدید از مرکز معاینه فنی خودرو شهرستان قدس انجام پذیرفت.

وی با بیان اینکه این بازدید با حضور نمایندگانی از راهنمائی و رانندگی ، مرکز پایش حفاظت محیط زیست استان تهران و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس انجام پذیرفت اظهار داشت: در این بازدید موارد مورد نظر زیست محیطی  و همچنین دستورالعمل ماده ۳ مراکز معاینه فنی بررسی و مواردی دال بر تخلف در این مرکز مشاهده نشد.

اکار تصریح کرد: شهرستان قدس در حال حاضر دارای یک مرکز معاینه فنی از نوع خودروی سبک است که زیر نظر شهرداری قدس اداره می شود.

کد مطلب 2477185

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها