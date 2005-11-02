محور وحدت مسلمانان نبايد از مسير اصلي خود خارج شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" آيت الله تسخيري دبير كل مجمع تقريب مذاهب اسلامي در مركز فرهنگي سوريه با تأكيد بر معنا و نقش ماه مبارك رمضان در وحدت امت اسلامي، هدف از تقريب مذاهب اسلامي راعمل در راستاي توسعه مساحت مشترك بين مذاهب، در جريان گفتگوي مسالمت آميز و علم در جهت اجراي مساحت دانست .

وي در ادامه با يادآوري وجه اشتراك اعمال ماه مبارك رمضان و مناسك بعنوان دو بازوي الهي كه به دعوت و ضيافت خداوند انجام گرفته و هدف آن تعميق انسانيت انسان و تقويت تقوا است، گفت: در ماه رمضان نيت، زبان و كار با هم هماهنگ هستند .

آيت الله تسخيري در ادامه به استراتژي آمريكا در قبال جهان اسلام و توطئه هاي غربي بر عليه پايگاههاي مقاومت سلطه استكباري در ايران، سوريه، لبنان و فلسطين اشاره كرد .