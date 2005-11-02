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۱۱ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۲۴

آيت الله تسخيري در مركز فرهنگي سوريه در تهران:

محور وحدت مسلمانان نبايد از مسير اصلي خود خارج شود

دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي در مركز فرهنگي سوريه در تهران با اشاره به آيه واعتصمو بحبل الله جميعا و لا تفرقوا، گفت: محور وحدت بايد محوري واضح و روشن باشد كه هيچگونه كژي و اشتباه آنرا از مسير اصلي منحرف نكند .

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" آيت الله تسخيري دبير كل مجمع تقريب مذاهب اسلامي در مركز فرهنگي سوريه با تأكيد بر معنا و نقش ماه مبارك رمضان در وحدت امت اسلامي، هدف از تقريب مذاهب اسلامي راعمل در راستاي توسعه مساحت مشترك بين مذاهب، در جريان گفتگوي مسالمت آميز و علم در جهت اجراي مساحت دانست .

وي در ادامه با يادآوري وجه اشتراك اعمال ماه مبارك رمضان و مناسك بعنوان دو بازوي الهي كه به دعوت و ضيافت خداوند انجام گرفته و هدف آن تعميق انسانيت انسان و تقويت تقوا است، گفت: در ماه رمضان نيت، زبان و كار با هم هماهنگ هستند .

آيت الله تسخيري در ادامه به استراتژي آمريكا در قبال جهان اسلام و توطئه هاي غربي بر عليه پايگاههاي مقاومت سلطه استكباري در ايران، سوريه، لبنان و فلسطين اشاره كرد .

کد مطلب 247719

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