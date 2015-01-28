۵۰درصد تصادفات فوتی وجرحی مربوط به موتورسواران است/بسته شدن چهارباغ

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا آقاخانی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران پیرامون برنامه های این نهاد اظهار داشت: صبح امروز تنها بازمانده جنایت خونین گلپایگان در محل شهادت شهدای این حادثه در منظر عموم به دار آویخته شد.

وی با بیان اینکه در سرقت مسلحانه گلپایگان سه تن از عوامل جان برکف نیروی انتظامی به شهادت رسیدند، افزود: سارقان در این عملیات ۲۲ نفر را مجروح و ۲۳ دستگاه خودرو در تبادل اقدامات خود استفاده کردند.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان در ادامه صحبت های خود با اشاره به فعالیت های در دست اقدام نیروی انتظامی اظهار داشت: کنترل ۵۳ هزار و ۱۲۵ گذرنامه، پلمپ۵۳۳ واحد متخلف صنفی، کشف سه تن مواد مخدر در دی ماه از جمله اقدامات پلیس در بخش وظایف محوله بوده است.

‌وی با اشاره به اینکه در راستای پیشگیری از جرائم شناسایی مناطق مورد هدف در دستور کار پلیس قرار گرفته است، ابراز داشت: پاکسازی نقاط آلوده شهرستان‌ها به خصوص پارک‌ ها و تفرج‌گاه ‌ها و اماکن سیاحتی در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

سردار آقاخانی با اشاره به اینکه در ۱۰ ماهه گذشته ۲۹ تن کشفیات مواد مخدر در استان صورت گرفته است، ابراز داشت: همچنین در ۱۰ ماهه گذشته در مجموع ۷ درصد کاهش سرقت ، ۱۳.۲ درصد کاهش سرقت به عنف، افزایش ۲.۲ درصدی کشفیات و افزایش ۹ درصدی کشفیات سرقت به عنف و افزایش ۶۰ درصدی کشفیات سرقت مسلحانه را شاهد بودیم.

انهدام ۱۲۵ باند جرائم در استان اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه در ۱۰ ماهه امسال ۱۲۵ باند جرائم در استان اصفهان منهدم شده است، تاکید کرد: ۴۳ درصد افزایش کشفیات و نیز جرائم اقتصادی را در طول این مدت داشته ایم.

وی از انهدام باند سارقان منازل با ۸۳ فقره سرقت از منازل و منهدم کردن دو باند سرقت خودرو با شیوه «سند نمره کار» و استفاده از پلاک خودروهای فرسوده به خودروهای جدید و دستگیری ۱۸ نفر سارق و مال ‌خر در این ارتباط خبر داد.

سردار آقاخانی با اشاره به فعالیت های پلیس فتای اصفهان بیان داشت: آمار کلاهبرداری از طریق پیامک‌های جعلی افزایش یافته است و در این راستا شهروندان باید در ارتبطا با سوء استفاده ها در این ارتباط دقت کنند و رمز و شماره حساب خود را در اختیار فرد قرار ندهند و موارد مشکوک را نیز سریعا به ما گزارش کنند.

شهروندان از به اشتراک گذاشتن اطلاعات خصوصی در شبکه های اجتماعی بپرهیزند

وی با بیان اینکه شهروندان دقت کنند که اطلاعات خصوصی خود را در فضای مجازی به اشتراک نگذارند، گفت: اعتماد و اطمینان بیجا به شبکه های اجتماعی دارای عواقب ناگواری از سوء استفاده از اطلاعات شخصی و خصوصی افراد بوده است.

سردار آقاخانی از شهرواندان خواست تا اطلاعات خود را از منابع رسمی دریافت کنند و از انتشار شایعات بپرهیزند.

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به کاهش دو درصدی تصادفات درون ‌شهری به نقش موتورسواران در تصادفات شهری اشاره و تاکید کرد: ۵۰ درصد از تصادفات فوتی و جرحی مربوط به موتورسواران است و به همین دلیل از ابتدای دی ماه امسال مطابق وعده های داده شده به شهروندان برخورد جدی با موتور سیکلت سواران در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به آلودگی هوای اصفهان گفت: برخورد با خودروهای دودزا و تشدید طرح زوج و فرد از جمله اقدامات نیروی انتظامی برای مقابله با این امر بوده است.

آقاخانی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اتمام متروی اصفهان بیان داشت: مسیر سواری چهار باغ به زودی مسدود و خیابان شمش‌آبادی، عبدالرزاق و مسجپ نیز برای عملیات آبفای شهر بسته می ‌شود.