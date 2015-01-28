تسهیل زیارت زائران کاظمین و سامرا

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست رؤسای ستادهای استانی با محوریت بررسی رویکردهای حوزه جذب و مشارکتهای مردمی و پیشرفت پروژههای بازسازی و توسعهای در نجف اشرف برگزار شد.
در این نشست که حسن پلارک، رئیس ستاد بازساری عتبات عالیات، معاونان و مشاوران ستاد حضور داشتند، به بررسی عملکرد ستادهای استانها در سال 1393 پرداخته شد و برخی فعالیتهای عمرانی در شهرهای نجف،کربلا،کاظمین و سامرا تشریح شد.
پلارک در این نشست اظهار داشت: مأموریت ستاد دارای دو بال است. یکی بال جذب کمکهای مردم که از طریق ارتباط با شهروندان و خیرین صورت می گیرد و بال دوم مهندسی و اجرا است.
وی افزود: این دو بال باید با هم ارتباط بسیار نزدیکی داشته باشند و به عبارت بهتر در هم عجین باشند. اگر بخش جذب، سرمایه فراهم نکند بخش مهندسی قادر به کار نیست و اگر مهندسی گزارش کار قابل قبول ارائه ندهد، چگونه میتوان به مردم گزارش داد و از آنها درخواست کمک کرد؟
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه احداث صحن حضرت زهرا(س) در نجف اشرف بزرگترین پروژه عمرانی جهان اسلام و یک پدیده استثنایی است، گفت: ویژگی این پروژه سرعت اجرای آن است و باید ابعاد این کار بزرگ برای مردم کشورمان توضیح داده شود.
پلارک افزود: ایرانیان از دیرباز در عتبات عالیات فعالیتهای عمرانی و هنری متعددی داشته اند که برخی از آنها توسط سلاطین صورت گرفته و ما بدنبال حفظ این آثار هستیم.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات اظهار داشت: پروژه دیگری که در نجف به اتمام رسیده، الحاق آثار تاریخی ایران به بناهای مقدس عتبات عالیات است که برخی از آنها در دوره حاکمیت رژیم بعث حذف شده است.
وی در تشریح این فعالیتها گفت: کتیبههای ایوان حرم حضرت علی(ع) اشعار شاعران پارسی زبان است، همچنین روی درهای ورودی حرم اشعار فارسی با خط طلا نگاشته شده است.
پلارک با بیان اینکه با هماهنگی تولیت حرم حضرت علی(ع) قرار است منطقه «مدینه الزائرین» ایجاد شود، گفت: این طرح شامل هتلها، رستورانها، پارک، شهربازی و بازارهای متعدد خواهد بود که در حال حاضر این پروژه در حال طراحی است و ممکن است در اجرای آن ما نیز سهیم شویم.
وی در مورد اقدامات انجام شده در کربلا گفت: درهای مطلا در حرم امام حسین(ع) نصب شده است و ضریحها و پنجرههای دیگر را در دست ساخت داریم و نیز سنگ فرشهای حرم به اتمام رسیده است. با این حال کار بزرگی که باید داخل حرم انجام دهیم، تقلیل حجم ستونها و ترفیع گنبد حرم سیدالشهدا(ع) است. این پروژه حدود یکسال و نیم است که از سوی چند گروه مهندسی متشکل از مهندسان و استادان دانشگاههای داخل و خارج از کشور تحت مطالعه است و تا کنون 4 طرح ارائه شده که یکی از آنها نهایی و پیمانکار و مشاور آن انتخاب گردیده اما پروژه ای سخت و زمانبر است.
پلارک همچنین به مرتفع سازی گنبد حرم امام حسین(ع) اشاره کرد و گفت: گنبد جدید در کرمان به صورت پایلوت اجرا شده و سازه های آن در تهران و اراک در حال ساخته شدن است. این گنبد به طور کامل در ایران اجرا و به نمایش گذاشته میشود و سپس باز شده و در قطعات کوچک به کربلا منتقل و بدون اینکه گنبد قبلی تغییری کند روی آن نصب می شود.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات، اقدام مهم دیگر در کربلا را اجرای صحن برشمرد و گفت این طرح شامل ساماندهی حرم امام حسین(ع)، حرم حضرت ابوالفضل(ع)، خیمه گاه و تل زینبیه است. پلارک همچنین گفت: صحن «عقیله بنی هاشم» در 46 هزار متر مربع زمین و با 146 هزار متر بنا در دو طبقه احداث می شود.
وی در تشریح این پروژه گفت: چون در این منطقه سطح آب بالا است (حدود 1.5متر) بنابراین دیوارهای آن از عمق 10 متری و زیر آب شروع میشود.
رئیس ستاد عتبات عالیات همچنین در باره طرحهای عمرانی کاظمین اظهار داشت: در این منطقه طرحهای بزرگی داریم که یکی از آنها (توسعه شرقی-غربی حرم) در حال اجراست. طرح دوم احداث صحن امام رضا(ع) به مساحت عرصه 14 هزار و اعیان 34 هزار متر مربع است.
پلارک درباره دیگر طرحهای کاظمین گفت: صحن صاحب الزمان(عج) را هم طراحی کردهایم که 120 هزار وی همچنین اظهار داشت: ساخت منارههای حرم امامین جوادین(ع) نیز در حال اجراست که کاری سنگین است. همچنین یکی از ایوانهای حرم طلا کاری شده و سه ایوان دیگر باقی مانده است.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه ناامنی موجب تأخیر در انتقال ضریح و صندوقچههای حرم امامین عسکریین(ع) شده است گفت: برای این حرم مطهر طرحهای متعددی داریم، از جمله اینکه قصد داشتیم صحنهای کنونی را دو طبقه کنیم، همچنین قرار بود تا شعاع 300 متر حرم را توسعه دهیم که به توصیه رهبر معظم انقلاب (دام ظله) قصد داریم از شعاع 300 متر فراتر برویم و اقدامات لازم در دست پیگیری است.
پلارک با تأکید بر اینکه کاشی کاری ایوانها از اقدامات باقیمانده در سامراست، به طرح توسعه حرم امامزاده سید محمد(ع) اشاره کرد و گفت با وجود مشکلاتی که بر سر راه است، طرح توسعه را کلنگ زده ایم.
وی در پایان در مورد حرم حضرت سلمان(ع) گفت: طرح جامع توسعه آن در دست انجام است.
نظر شما