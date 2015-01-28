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۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۳۶

جلالیان:

مسابقات شنای دانشجویان دانشگاه پیام نور با قهرمانی اصفهان پایان یافت

مسابقات شنای دانشجویان دانشگاه پیام نور با قهرمانی اصفهان پایان یافت

بوشهر - رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر گفت: طی دو روز رقابت، مسابقات شنای دانشجویان دانشگاه پیام نور با قهرمانی اصفهان پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جلالیان ظهر چهارشنبه در پایان مسابقات شنای دانشجویان دانشگاه پیام نور کشور در بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اجرای برنامه‌های ورزشی را به عنوان یکی از اولویت‌های خود در دستور کار داریم و برنامه‌های مختلفی در این زمینه اجرا می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات شنای دانشجویان دانشگاه پیام نور کشور در بوشهر اضافه کرد: این مسابقات از روز گذشته آغاز شده بود که امروز و با معرفی نفرات برتر پایان یافت.

رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر از قهرمانی تیم اصفهان در این دوره از مسابقات خبر داد و بیان داشت: در این دوره از مسابقات 10 تیم از دانشگاه‌های پیام نور حضور داشتند.

وی ادامه داد: در این مسابقات شناگرانی از دانشگاه‌های پیام نور استان‌های اصفهان، مازندران، قزوین، تهران، سیستان‌ و‌ بلوچستان، همدان، خوزستان، چهارمحال‌ و‌ بختیاری، فارس و بوشهر به‌ رقابت پرداختند.

جلالیان افزود: تیم‌های اصفهان، سیستان و بلوچستان و تهران در این دوره از مسابقات به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

وی همچنین از برگزاری مسابقات انفرادی در 14ماده خبر داد و اذعان داشت: این مسابقات با میزبانی مطلوب استان بوشهر در استخر مجموعه پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی بوشهر برگزار شد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر بیان داشت: برنامه تجلیل از تیم‌ها و نفرات برتر ماده‌های مختلف این رقابت‌ها عصر امروز در قالب برنامه اختتامیه در سالن آمفی تئاتر مهمانسرای ورزش بوشهر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2477202

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