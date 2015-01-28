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۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۰۹

گزارش روزانه بورس/

901 میلیارد ریال سهم در بورس معامله شد

901 میلیارد ریال سهم در بورس معامله شد

سرمایه گذاران بورسی امروز تعداد 537 میلیون و 205 هزار و 601 سهم را به ارزش 901 میلیارد و 107 میلیون و 304 هزار و 995 ریال را در بورس اوراق بهادار خریداری کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سهام شرکت های فعال در این گروه، امروز به ارزشی بالغ بر 193 میلیارد ریال معامله شد. بعد از آن گروه خودرو و بانک ها بیشترین ارزش معاملات را داشتند. در نتیجه خرید و فروش های امروز سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار، شاخص با رشد 128 واحدی بر روی عدد 65 هزار و 256 واحد ایستاد. این معاملات در 42 هزار و 373 دفعه انجام شد.

در میان شاخص های صنایع، شاخص صنعت با کاهش 11 واحدی به 54 هزار و 782 واحد، شاخص بازار اول با افزایش 101 واحدی به 48 هزار و 31 واحد و شاخص بازار دوم با 203 واحد افزایش به 128 هزار و 600 واحد رسید.

همانند چند روز اخیر بیشترین ارزش معاملات به گروه مالی اختصاص داشت. سهام شرکت های فعال در این گروه، امروز به ارزشی بالغ بر 193 میلیارد ریال معامله شد. بعد از آن گروه خودرو و بانک ها بیشترین ارزش معاملات را داشتند.

کد مطلب 2477210

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