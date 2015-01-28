تاکید رئیس صلیب سرخ ایتالیا بر عملیاتی شدن برنامه های داوطلبانه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانچسکو روکا در جریان دیدار با رئیس و جمعی از معاونان سازمان داوطلبان، گفت: جذب و نگهداشت داوطلبان در صلیب سرخ ایتالیا امروز به دلیل ایجاد یک فضای رقابتی با دیگر موسسات مردم نهاد و خیریه های کشور به عنوان چالشی مهم مطرح است، اما تعامل وسیع و سازنده سازمان داوطلبان با این گونه سمن ها و اجرای پروژه ها و برنامه های متعدد و سودمند داوطلبانه، به واقع شگفتی و خوشحالی من را برانگیخته است.

وی از تنوع و گستردگی فعالیت های داوطلبانه در ایران ابراز خشنودی کرد و گفت: یکی از اصولی که در صلیب سرخ به آن ایمان داریم این است که هیچ وقت نگران خدمات داوطلبی نباشیم ، چرا که همیشه افرادی هستند که با نیات خوب و خیرشان برای کمک رسانی آماده اند و ما باید این کمک ها را در مسیر درست قرار دهیم و بالاتر از همه این ها آموزش آن ها ست ، چرا که این فرصت را فراهم می آورد تا با اجرای برنامه های مفید ، اقشار محروم و آسیب پذیر دسترسی بهتری به خدمات داوطلبانه و نیکوکارانه پیدا کنند.

روکا با بیان اینکه تمامی فعالیت های صلیب سرخ کشور متبوعش بر محور تساوی جنسیتی استوار است، توضیح داد: بعد از جنگ سولفورینو، بسیاری از زنان برای ارائه فعالیت های بشردوستانه و پرستاری از مجروحان جنگی تمایل پیدا کردند و در نهایت این انگیزه، منجر به شکل گیری چنین تشکیلاتی در ایتالیا شد همچنان که موسس صلیب سرخ این کشور هم یک بانوی نیک اندیش و نوعدوست بود.

وی در ادامه ضمن برشمردن نوع فعالیت های داوطلبانه در کشورش، افزود: کار در کنار دیگر سمن ها و NGO ها و جذب کمک های مردمی، بسیار مشکل است و تمام تلاش ما در صلیب سرخ ایتالیا ، ترغیب مردم به پیوستن به برنامه های آن است، اما تعامل خوب سازمان داوطلبان با آنها، از نقاط قوت و شاخصه های برتر جمعیت هلال احمر ایران است.

رئیس صلیب سرخ ایتالیا با اشاره به کیفیت و کمیت برنامه های داوطلبانه در ایران، بر لزوم گسترش همکاری های میان دو کشور تاکید کرد و گفت: درخواست من این است که در این زمینه گام های موثری برداریم و این طرحها، تنها بر روی کاغذ نباشند و عملیاتی شوند.

وی همچنین ضمن تشکر از مهمان نوازی گرم و صمیمانه این سازمان، گفت: احساس می کنم در خانه خود و کشور خود هستم و در این جمع و محیط خوب و زیبایی که فراهم کرده اید ، به هیچ وجه غریبه نیستم و از رئیس سازمان داوطلبان نیز دعوت کرد تا ماه جولای آینده، در مراسم بزرگ داشت سولفورینو شرکت کند.