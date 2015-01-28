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۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۱۴

تاکید رئیس صلیب سرخ ایتالیا بر عملیاتی شدن برنامه های داوطلبانه

تاکید رئیس صلیب سرخ ایتالیا بر عملیاتی شدن برنامه های داوطلبانه

رئیس صلیب سرخ ایتالیا، بر عملیاتی شدن برنامه های داوطلبانه دو کشور تاکید کرد و افزود: درخواست من این است که طرح های مشترک ما، تنها بر روی کاغذ نباشند و عملیاتی شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانچسکو روکا در جریان دیدار با رئیس و جمعی از معاونان سازمان داوطلبان، گفت: جذب و نگهداشت داوطلبان در صلیب سرخ ایتالیا امروز به دلیل ایجاد یک فضای رقابتی با دیگر موسسات مردم نهاد و خیریه های کشور به عنوان چالشی مهم مطرح است، اما تعامل وسیع و سازنده سازمان داوطلبان با این گونه سمن ها و اجرای پروژه ها و برنامه های متعدد و سودمند داوطلبانه، به واقع شگفتی و خوشحالی من را برانگیخته است.

وی از تنوع و گستردگی فعالیت های داوطلبانه در ایران ابراز خشنودی کرد و گفت: یکی از اصولی که در صلیب سرخ به آن ایمان داریم این است که هیچ وقت نگران خدمات داوطلبی نباشیم ، چرا که همیشه افرادی هستند که با نیات خوب و خیرشان برای کمک رسانی آماده اند و ما باید این کمک ها را در مسیر درست قرار دهیم و بالاتر از همه این ها آموزش آن ها ست ، چرا که این فرصت را فراهم می آورد تا با  اجرای برنامه های مفید ، اقشار محروم و آسیب پذیر دسترسی بهتری به خدمات داوطلبانه و نیکوکارانه پیدا کنند.

روکا با بیان اینکه تمامی فعالیت های صلیب سرخ کشور متبوعش بر محور تساوی جنسیتی استوار است، توضیح داد: بعد از جنگ سولفورینو، بسیاری از زنان برای ارائه فعالیت های بشردوستانه و پرستاری از مجروحان جنگی تمایل پیدا کردند و در نهایت این انگیزه، منجر به شکل گیری چنین تشکیلاتی در ایتالیا شد همچنان که موسس صلیب سرخ این کشور هم یک  بانوی نیک اندیش و نوعدوست بود.

وی در ادامه  ضمن برشمردن نوع فعالیت های داوطلبانه در کشورش، افزود:  کار در کنار دیگر سمن ها و NGO  ها و جذب کمک های مردمی، بسیار مشکل است و تمام تلاش ما در صلیب سرخ ایتالیا ، ترغیب مردم به پیوستن به برنامه های آن است، اما تعامل خوب سازمان داوطلبان با آنها، از نقاط قوت و شاخصه های برتر جمعیت هلال احمر ایران است.

رئیس صلیب سرخ ایتالیا با اشاره به کیفیت و کمیت برنامه های داوطلبانه در ایران، بر لزوم گسترش همکاری های میان دو کشور تاکید کرد و گفت: درخواست من این است که در این زمینه گام های موثری برداریم و این طرحها، تنها بر روی کاغذ نباشند و عملیاتی شوند.

وی همچنین ضمن تشکر از مهمان نوازی گرم و صمیمانه این سازمان، گفت: احساس می کنم در خانه خود و کشور خود هستم و در این  جمع و محیط  خوب و زیبایی که فراهم کرده اید ، به هیچ وجه غریبه نیستم و  از رئیس سازمان داوطلبان  نیز دعوت کرد تا  ماه جولای آینده، در مراسم بزرگ داشت سولفورینو شرکت کند.

کد مطلب 2477216
حبیب احسنی پور

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