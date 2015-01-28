به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که قرار است در ماه مارس آینده کنفدراسیون فوتبال آسیا به طور رسمی میزبان جام ملت‌ها در سال 2019 را به طور رسمی اعلام کند منابع عربی از قطعی شدن میزبانی اماراتی‌ها خبر دادند. این در حالی است که مسئولان فدراسیون فوتبال ایران همچنان به کسب این میزبانی امیدوار هستند.

سایت معتبر اسپورت 360 در این باره گزارش داد: مقامات امارات متحده عربی طی گزارش هایی اطمینان حاصل پیدا کرده‌اند که میزبانی جام ملت‌های 2019 آسیا به آنها رسیده است. تعداد تیم‌های این دوره از رقابتهای جام ملت‌ها قرار است از 16 به 24 تیم افزایش یابد.

این در حالی است که در حال حاضر امارات و ایران نامزدهای اصلی میزبانی این مسابقات به شمار می‌روند. یک مقام اماراتی در این باره اعلام کرد با وجود اینکه تا پایان ماه مارس به طور رسمی میزبان جام ملتها اعلام نخواهد شد اما افرادی نزدیک به فدراسیون فوتبال این کشور به اسپورت 360 اطلاع دادند که میزبانی این کشور مسجل شده است.

سایت یاهو مکتوب نیز علاوه بر انتشار این خبر گزارش داد: امارات دارای ورزشگاه‌های متعددی است که استادیوم 25 هزار نفری العین، ورزشگاه 42 هزار نفری بن زاید ابوظبی، ورزشگاه 43 هزار نفری الزاید اسپورت و ورزشگاه 30 هزار نفری دوبی کریکت از جمله آنها هستند.