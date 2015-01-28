حضور بانوان تولید کننده گلستان در نمایشگاه مشارکت زنان درتوسعه پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، فائزه عبداللهی، ظهر چهارشنبه، در نشست با جمعی از بانوان استان، از حضور گلستان در نمایشگاه منطقه ای مشارکت زنان در توسعه پایدار خبر داد و گفت: دفتر امور زنان و خانواده وزارت كشور و دفتر امور بانوان وزارت صنعت، معدن و تجارت اولین نمایشگاه منطقه ای مشاركت زنان در توسعه پايدار را با تأكيد بر اقتصاد مقاومتی در هفت منطقه كشور به میزبانی استان های؛ اصفهان، البرز، بوشهر، خراسان رضوی، فارس، کرمانشاه و گیلان بهطور همزمان برگزار خواهد کرد.
وی افزود: گلستان برای شرکت در این نمایشگاه 14 الی 18 بهمن در مشهد مقدس حضور خواهد داشت.
وی بیان کرد: در این نمایشگاه زنان بازرگان، صنعتگر و فعال استان گلستان در عرصه های مختلف تولیدی، تبدیلی و صنایع دستی به عرضه محصولات خود می پردازند.
عبداللهی با تاکید بر لزوم بازارسازی در بخش تولید، اظهار کرد: رقابت در تولید بسیار فعال است و برگزاری این نمایشگاه فرصتی برای ایجاد بازار جدید برای محصولات داخلی استان است.
وی تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاه زمینه مؤثری را برای توسعه اشتغال و کارآفرینی در کشور ایجاد می کند.
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