به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و سومین نشست بلور قلم فرهنگسرای فردوس عصر روز گذشته سه شنبه ۷ بهمن ماه با حضور معصومه آباد نویسنده کتاب «من زنده‌ام» و رضا رسولی به عنوان منتقد، برگزار شد.

در ابتدای نشست رضا رسولی با بیان اینکه «من زنده‌ام» از جمله کتاب‌های شاخص حوزه ادبیات دفاع مقدس است، اظهار داشت: هزاران کتاب در این زمینه منتشر شده ولی این کتاب به دلیل روایتگری آن از سوی یک بانوی ایرانی که در سن ۱۷ سالگی به مدت چهار سال در زمان جنگ نابرابر ایران و عرق به اسارت در آمده، شاخص است.

در ادامه معصومه آباد نویسنده اثر با اشاره به عدم تجربه خود در نوشتن گفت: من نویسنده نیستم چرا که نگارش قاعده و آدابی دارد، آنچه که در این کتاب آمده است جز احساسات و برداشت‌ های من از خاطرات دوران دفاع مقدس نبوده است.

نویسنده کتاب من زنده ام ادامه داد: این کتاب طی چهار ماه و بیش از نصف آن در مطاف نوشتم، زمانی که شروع به نوشتن کردم خدا را به قلم قسم دادم که خدایا قلم به دست می‌گیرم اما تو بگو چه بنویسم.

وی افزود: زمانی که در ایران بودم به یک مرحله‌ای از نوشتن که می‌رسیدم توان نوشتن نداشتم با خود فکر می کردم این من بودم که در این حادثه بودم پس چطور نمی‌توانم این حادثه را بازخوانی کنم. اما آنقدر با حس وجودم می‌نوشتم که هنوز هم با بازخوانی ماجرای زندان هارون الرشید و جمله «آمدن غول سرما به داخل» دوباره سردم می‌شود.

در بخشی دیگر از این نشست رسولی از «من زنده‌ام» به عنوان کتاب زندگی یاد کرد و گفت: تمام ماجراهای این داستان از ختنه سوران پسر بچه های خوزستانی گرفته تا مشکلات گوارشی که نویسنده در بند داشته، به صورت ساده و شیوا روایت شده است.

وی روایت مفصل از تاریخ پر افتخار کشورمان را از دیگر نقاط مثبت این کتاب معرفی کرد و گفت: دیگر ویژگی این کتاب احساس مثبتی است که برای خواننده ایجاد می‌کند، از نظر رواشناسان ترس قاتل تمام آرزوهای ما به شمار می‌رود بنابراین هر چیزی که احساس شجاعت را به ما منتقل کند اتفاقی مثبت است.

رسولی با بیان اینکه ویژگی بعدی این اثر مقدمه بی نظیر آن است که خواننده را مشتاق خواندن می‌کند، گفت: در متن کتاب شادی و غم به صورت متعادل بیان شده و نویسنده را خسته نمی‌کند.

وی در ادامه چاپ کتاب، کیفیت کاغذ و اختصاص ۷۰ صفحه به دوران کودکی با توجه به این که روی جلد عنوان شده خاطرات اسارت معصومه آباد را مورد نقد قرار داد و در پاسخ، نویسنده اثر گفت: کاغذ و کیفیت کتاب به دلیل ارزان تر شدن قیمت کتاب و به سهولت در اختیار قرار گرفتن خواننده برای شرکت در مسابقه سراسری «من زنده‌ام» بوده است.

وی درباره پرداختن به دوران کودکی در ۷۰ صفحه گفت: معتقدم خواننده ابتدا باید با شخصیت و خانواده من آشنا می‌شدند تا بتوانند داستان اسارت را بهتر لمس کنند.

یکصد و سومین نشست بلور قلم فرهنگسرای فردوس با پرسش و پاسخ مخاطبان و تجلیل از معصومه آباد نویسنده کتاب «من زنده‌ام» مورد اشاره و تحسین مقام معظم رهبری، به پایان رسید.