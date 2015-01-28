تربیت مربیان تخصصی داوطلب در روز جهانی سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح ناز رافع در دیدار رئیس سازمان صلیب سرخ ایتالیا ضمن اشاره به برنامه ها و فعالیت های سازمان داوطلبان هلال احمر، خاطر نشان کرد: در سال ۲۰۱۴ میلادی ، جمعیت هلا ل احمر ایران با اتکا به داوطلبان و مشارکت گیری از آن ها ، موفق شد تا به بیش از ۴ میلیون و ۶۹۷ هزار نیازمند و افراد آسیب پذیر جامعه ،خدمات وسیعی از جمله حمایتی، معیشتی، بهداشتی – سلامت ، آموزش و … ارائه کند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱۲ برنامه داوطلبانه در سطح کشور اجرا می شود که سفرنامه سلامت وامید و طرح نیابت از مهم ترین آن هاست.

رافع از تربیت مربیان تخصصی داوطلب همزمان با ۱۵ بهمن ماه امسال روز جهانی سرطان خبر داد و گفت: در این روز آموزش های لازم در خصوص مقابله و پیشگیری از این بیماری ، چگونگی مواجهه مددکاران داوطلب با بیماران سرطانی به آنان ارائه می شود ضمن اینکه هنرمندان ،ورزشکاران و افراد شاخص و نامی کشور برای ترویج فرهنگ پیشگیری از سرطان در کنار ما هستند.

در پایان این دیدار، نشان ویژه صلیب سرخ ایتالیا به رئیس سازمان داوطلبان و متقابلا نشان داوطلب ویژه جمعیت هلال احمر ایران به صلیب سرخ این کشور اهدا شد.