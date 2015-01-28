۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۳۷

تربیت مربیان تخصصی داوطلب در روز جهانی سرطان

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، از تربیت مربیان تخصصی داوطلب همزمان با روز جهانی سرطان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح ناز رافع در دیدار رئیس سازمان صلیب سرخ ایتالیا ضمن اشاره به برنامه ها و فعالیت های سازمان داوطلبان هلال احمر، خاطر نشان کرد: در سال ۲۰۱۴ میلادی ، جمعیت هلا ل احمر ایران با اتکا به داوطلبان و مشارکت گیری از آن ها ، موفق شد تا به بیش از ۴ میلیون و ۶۹۷ هزار نیازمند و افراد آسیب پذیر جامعه ،خدمات وسیعی از جمله حمایتی، معیشتی، بهداشتی – سلامت ، آموزش و … ارائه کند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱۲ برنامه داوطلبانه در سطح کشور اجرا می شود که سفرنامه  سلامت وامید و طرح نیابت از مهم ترین آن هاست.

رافع از تربیت مربیان تخصصی داوطلب همزمان با ۱۵ بهمن ماه امسال روز جهانی سرطان خبر داد و گفت: در این روز آموزش های لازم در خصوص مقابله و پیشگیری از این بیماری ، چگونگی مواجهه مددکاران داوطلب با بیماران سرطانی به آنان ارائه می شود ضمن اینکه هنرمندان ،ورزشکاران و افراد شاخص و نامی کشور برای ترویج فرهنگ پیشگیری از سرطان در کنار ما هستند.

در پایان این دیدار، نشان ویژه صلیب سرخ ایتالیا به رئیس سازمان داوطلبان و متقابلا نشان داوطلب ویژه جمعیت هلال احمر ایران به صلیب سرخ این کشور اهدا شد.

حبیب احسنی پور

