زمین لرزه ۳.۴ ریشتری بم را لرزاند/ وقوع سه زمین لرزه

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ۳.۴ ریشتری راس ساعت ۱۴ و هشت دقیقه ظهر چهارشنبه بم را تکان داد.

این زمین لرزه طبق گفته موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در عمق هشت کیلومتری از سطح زمین، عرض جغرافیایی ۲۹.۲۷۴ درجه و طول جغرافیایی ۲۹.۲۷۴ درجه به وقوع پیوست.

همچنین دو زمین لرزه ۲.۴ ریشتری دقایقی پیش از زمین لرزه گفته شده بم را تکان داد.

این در حالیست که زمین لرزه ای نسبتا شدید با بزرگی چهار ریشتر نیز صبح امروز فاریاب در جنوب استان کرمان را تکان داد.

بنا به اعلام مسئولین محلی هیچ یک از این زمین لرزه ها خسارت جانی و مالی نداشت.

استان کرمان با دارا بودن ۱۸ گسل فعال یکی از لرزه خیزترین نقاط کشور به شمار می رود که با تشدید نظارت بر ساخت و سازها طی سال های اخیر خسارات ناشی از زمین لرزه در این استان به صورت محسوسی کاهش یافته است.