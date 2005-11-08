احمد طالبي نژاد: "ديشب بابا تو ديدم آيدا" نقد وقايع امروز جامعه است

احمد طالبي نژاد، منتقد و كارشناس سينما درگفت وگو با خبرنگارسينمايي " مهر" با بيان مطلب گفت: درنگاه به فيلم " ديشب بابا توديدم آيدا " بايد نگاه دهه 60 را فراموش كنيم. زيرا نوجوانان و جوانان جامعه امروز ما اطلاعات شان درباره مسايل اخلاقي خيلي بيشتر از نوجوانان دهه گذشته است. شرايط كنوني، شرايطي نيست كه الگو سازي دهه هاي گذشته را دوباره مطرح كرد. فيلم آيدا به مقوله بسيارحساسي مي پردازد كه شايد در جامعه و در خانواده ما بسيارشاهد آن هستيم ولي كسي جرات مطرح كردن آن را ندارد.

طالبي نژاد ادامه داد: هرشخصي در زندگي خود يواشكي ها و يا پنهان كاري هاي بسياري دارد. اين ديالوگ ازطرف دوست آيدا بيان مي شود. اما اين فيلمساز مي خواهد بر اين موضوع تاكيد كند كه اين پنهان كاري ها و يا به اصطلاح يواشكي هاي والدين در خانواده تاثير بسيار بدي بر روي نسل بعدي يعني فرزندان آنها مي گذارد. اين فيلم در واقع نقد واقعيت جامعه است. ولي متاسفانه در چند روز اخير مخالفين بسياري براي اين فيلم پيدا شده است كه معتقدند اين فيلم براي مخاطب نوجوان مناسب نيست.





اين منتقد فيلم معتقد است: فضاي فيلم " ديشب بابا توديدم آيدا " به يك نگاه غيرقرنطينه اي مي رسد. در فيلم، آيدا به عنوان يك نوجوان درچندين پلان مكرر يا در جلسه امتحان يا در يك شهرك ديده مي شود. اما فيلمسازمي خواهد در قسمتي از اين فيلم اين دو نوجوان را وارد شاهراه زندگي كند و با واقعيت ها آشنا سازد. زماني كه آيدا به دنبال پدرخود درشهربه جستجو مي پردازد به نوعي ازآن حالت قرنطينه اي بيرون مي آيد.

احمد طالبي نژاد يكي از نكات كليدي فيلم را در نشان دادن نيازعاطفي مرد در بيرون از خانه مي داند ومي گويد: ما درفيلم با زني مواجه هستيم كه با اينكه ظاهري خوب دارد ولي فكر و ايده اجتماعي ندارد و حتي در اموري با همسرخود مشاركت نمي كند و به نوعي خود را سرگرم مسايل سنتي خانه كرده است. اين مرد به دنبال نياز عاطفي خود دست به چنين كاري مي زند. شخصيت هاي اين فيلم سياه وسفيد نيستند. بلكه به نوعي پدر آيدا يك شخصيت خاكستري است.

اين منتقد سينما در ارتباط با سه گانه فيلم هاي صدرعاملي اظهار داشت: جذابيت اين فيلم نسبت به 2 فيلم ديگر وي كمتراست. ما درفيلم " من ترانه 15سال دارم " يك تنوع لوكيشن داريم و به نوعي فقدان موضوع محوري را نيزمي بينيم. به همين خاطر اين فيلم ازجذابيت هاي بيشتري برخورداربود. البته فيلم " ديشب بابا توديدم آيدا " نيز از ايده خوبي برخورداراست. ولي شايد نسبت به دو فيلم ديگر اين فيلمساز از جذابيت هاي كمتري برخوردارباشد. يكي ازدلايل هم به نوعي ثابت بودن دوربين در يك محيط تكراري است. البته به عقيده من بازي سوفي كياني نيزدرفيلم زياد جالب ديده نمي شود.

احمد طالبي نژاد خاطرنشان كرد: اين فيلم ساختارملودرام دارد. ساختاري كه جنبه احساسي فيلم بيشترديده مي شود و به نوعي ذهن را درگيرمي كند. البته دفاع من نسبت به اين فيلم نسبي است اما جسارت در بيان و طرح موضوع برايم قابل تحسين است.