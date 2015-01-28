دعوت رییس جمهور از مردم برای مشارکت و حضور باشکوه در جشن ملی دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت گفت: ملت بزرگ ایران امسال همانند سال های گذشته با حضور، مشارکت پرشور و نشاط گسترده تر خود در جشن های دهه مبارک فجر نشان می دهند که در برابر فشار دیگران خسته نشده و سر فرود نخواهند آورد و با تلاش كارگزاران نظام و با هدایت و رهنمودهای مقام معظم رهبری به راه خود برای توسعه و پیشرفت كشور ادامه خواهند داد.

رییس جمهوری افزود: در این ایام بیشتر یاد روزهایی هستیم كه نهضت و انقلاب اسلامی به شكوفایی رسید و امام عزیز به وطن بازگشتند و مردم با شور و هیجان بیشتری آخرین قدم ها را برای سرنگونی استبداد برداشته و بنای پر بركت و رفیع جمهوری اسلامی را بنیانگذاری كردند.

روحانی در ادامه سخنان خود با تقدیر از اقدامات انجام شده در بخش تحول سلامت ، اظهارداشت: مردم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مشكلات فراوانی در بخش سلامت و درمان داشته و از كمبود متخصص و پزشك رنج می بردند و كسی كه به نوعی بیماری نسبتا صعب العلاجی، مبتلا می گردید، مجبور می شد همه دارایی خود را بفروشد و برای درمان به خارج از كشور سفر كند.

رییس جمهوری اضافه كرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی چشم ها برای شفا از بیماری به دروازه های خارجی و مخصوصا غرب دوخته شده بود و خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب گام های مهمی در زمینه سلامت و توسعه مراكز پزشكی و همچنین خودكفایی در تولید تجهیزات پزشكی برداشته شده است.

روحانی خاطر نشان كرد: البته مردم همچنان از هزینه های سنگین درمانی رنج می بردند از این رو دولت یازدهم برای نجات مردم از این معضل ، از جمله تصمیماتی كه اتخاذ كرده، سرمایه گذاری در بخش سلامت است به نحوی که برخی این دولت را بدرستی ، دولت سلامت نامگذاری كرده اند .

رییس جمهوری با اشاره به بازدید سرزده ای كه شب گذشته از یكی از بیمارستان های تهران داشته است، اظهار داشت: در این بازدید و عیادت از بیماران، همه بیمارانی که با آنها صحبت کردم، از اقدامات انجام شده دولت در حوزه سلامت،رضایت داشتند و اقدامات بسیار ارزشمند و بزرگی که در این زمینه انجام شده ، باید ادامه پیدا کند.

روحانی تصریح كرد: در اقدامات و كار بزرگی كه در زمینه سلامت در حال انجام است، هنوز در ابتدای راه هستیم و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم اما این گامی كه برداشته شده را با استواری و تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه خواهیم داد.

رییس جمهوری خاطرنشان كرد: باید در بخش سلامت و بخصوص بهداشت كاری انجام شود كه مراجعه به بیمارستان ها كاهش یابد.

روحانی همچنین تلاش برای خودكفایی در تولید دارو و تجهیزات پزشكی را مورد تاكید قرار داد و گفت: باید در این زمینه شركت های دانش بنیان و مراكز علمی و دانشگاهی کشور تلاش مضاعفی انجام دهند.

در ابتدای این جلسه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی در خصوص(طرح تحول نظام سلامت) به هیات وزیران ارائه داد. در این گزارش، شاخص امید به زندگی در بدو تولد، امید به زندگی سالم، سالهای از دست رفته عمر به تفکیک بیما ری ها و اختلالات و تاثیر آن در ارتقای اقتصادی، سهم هزینه های سلامت، شاخص های حمایت مالی، میزان پوشش بیمه سلامت، مدیریت بحران های دارویی و کاهش تعداد و اقلام کمبود دارو و تثبیت قیمت داروهای تولید داخل و حفاظت مالی از بیماران خاص و صعب العلاج به هیات وزیران ارائه شد.

بر پایه این گزارش، دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت شامل بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت که بیش از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در آن ثبت نام کرده اند، کاهش پرداختی از جیب بیماران بستری در بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت از ۳۷ درصد در بهار ۱۳۹۲ به ۴.۵درصد در آبان ماه ۱۳۹۳ عنوان شد.

در این گزارش، ارتقای خدمات ویزیت سرپایی، افزایش پنج درصدی زایمان های طبیعی رایگان و کاهش سزارین، ایجاد ۱۵ پایگاه اورژانس هوایی و نصف شدن فقرای ناشی از هزینه های کمرشکن سلامت و ارتقای رضایت نسبی مردم را می توان از دیگر فواید « طرح تحول نظام سلامت» برشمرد.