میزان پذیرش دانش آموزان کردستانی در کنکور سراسری مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشید قربانی ظهر چهارشنبه در گردهمایی آموزشی مدیران دبیرستان های دوره دوم متوسطه استان کردستان اظهار داشت:ارتقاء کیفی آموزش و پرورش بر اساس سند تحول و توسعه پنج اولویت دارد.

وی افزود: بهسازی نیروی انسانی، کاهش تمرکز، بودجه ‌ریزی سالم و ارتقای کیفیت آموزشی از جمله رویکردهای اساسی ما در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین بوده و در این مسیر نیز کارگاه‌های تخصصی را برای جامعه هدف برگزار می کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان بیان کرد: بهسازی نیروهای انسانی از اولویت‌ های آموزش و پرورش است و در این راستا نیز دوره‌ های آموزشی و کارگاه‌ های تخصصی برگزار شده است.

قربانی یادآور شد: مدیران مدارس نمایندگان آموزش و پرورش در حوزه آموزش هستند و بخشی از حلقه های واسطه سازمان اداری و آموزشی هستند.

وی ادامه داد: مدیران مدارس باید مدیرانی موفق و توانمند باشند تا آموزش و پرورش نیز بتواند مسیر تعالی را بپیماید.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: متأسفانه تاکنون هیچ دوره آموزشی برای آشنایی مدیران آموزشگاه‌ ها در خصوص 26 کتاب جدید تالیف صورت نگرفته و سعی می شود این ضعف با برگزاری کارگاه‌ های آموزشی جبران شود.

قربانی اظهار داشت: در حال حاضر تعریف درستی برای اداره امور مدارس نداریم و باید به این مهم توجه کنیم که ارتقای خدمات و فعالیت‌ های مدارس با همکاری و مشارکت سایر دستگاه‌ ها امکان ‌پذیر است.

وی افزود: ارتقای شاخص ‌های دانش ‌آموزشی، کنکور سراسری، توسعه متوازن رشته‌ ها و کیفیت ‌بخشی به حلقه ‌های آموزشی جزو چهار اولویت کاری آموزش و پرورش است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان بیان کرد: در حال حاضر در خصوص موفقیت دانش‌ آموزان استان در کنکورهای سراسری وضعیت مناسبی نداریم و در این راستا با پژوهش‌ های کاربردی به این نتیجه رسیده‌ ایم که ضعف در مشاوره‌ های تحصیلی یکی از عوامل عدم تعالی این حوزه است.

قربانی یادآور شد: عدم مشاوره ‌های درست تحصیلی باعث شده که بسیاری از دانش‌ اموزان استان از حضور در دانشگاه‌ های مطرح دولتی محروم شوند لذا اصلاح این امر جزو اولویت ‌های کاری است.