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۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۵۸

درخواست نبیل العربی از شورای امنیت/استفاده مقاومت از موشک پیشرفته

درخواست نبیل العربی از شورای امنیت/استفاده مقاومت از موشک پیشرفته

درخواست نبیل العربی از شورای امنیت برای پایان دادن به وخامت اوضاع در مرز لبنان با فلسطین اشغالی و تشریح زوایای عملیات مقاومت علیه صهیونیستها از مهمترین اخبار بحران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب خواستار دخالت فوری شورای امنیت برای پایان دادن به وخامت اوضاع در مرزهای میان فلسطین اشغالی و سوریه و لبنان شد.

رسانه های رژیم صهیونیستی از ادامه جلسه ارزیابی اوضاع میان نتانیاهو یعلون در ساختمان وزارت امنیت این رژیم خبر دادند.

یک منبع امنیتی اسرائیل نیز ضمن وجود تعداد زیادی زخمی در میان نظامیان رژیم صهیونیستی خبر داد و اعلام کرد: خودرو نظامیان از فاصله نزدیک هدف تیراندازی قرار گرفته اند.

این رسانه ها افزودند: حزب الله از موشکهای پیشرفته کورنت استفاده کرده است.

کد مطلب 2477276

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