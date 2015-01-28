غارهای ایران فقط جاذبه گردشگری نیستند

جواد نظام‌دوست رئیس انجمن غار و غارشناسی ایرانیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: غارهایی که برای گردشگری عمومی، تخصصی، علمی، ورزشی مناسب هستند، توسط انجمن غار و غارشناسی بررسی و شناسایی شده تا چگونگی استفاده از آنها مشخص شود. اگرچه برخی از غارها بسیار آسیب‌پذیر و شکننده هستند، اما همان غارها نیز می‌توانند برای پژوهشهای علمی و دانشگاهی مفید و موثر باشند و فقط متخصصین خاص رشته‌های مختلف زمین‌شناسی با داشتن مجوز از آنها بازدید می‌کنند. مانند غار قلایچی در شهرستان بوکان که می‌تواند به علت داشتن سفره بزرگ آب زیرزمینی از نظر علمی و استفاده از منابع آبی بهره‌برداری شوند.

وی ادامه داد: ضروری است تا غارهایی که برای حوزه گردشگری عمومی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، شناسایی شده و ظرفیت تعداد بازدیدکنندگان از آن بررسی شود. گاهی از بین بردن یک ضلع از اجزای غار تحت عنوان کف‌سازی باعث از بین رفتن یک وجه از غار می‌شود و این کار به لحاظ اصولی درست نیست.

نظام دوست گفت: غارها به چهار دسته گردشگری عمومی (مانند غارهای کتله‌خور و علیصدر) گردشگری فنی و تخصصی (مانند غار سم در سمنان و پرو در کرمانشاه) گردشگری علمی (مانند غار نمکدان قشم و غار ژیپس در فارس) و غارهای کاملاً تخصصی و غیرقابل بازدید تقسیم‌بندی می‌شوند و ممکن است برای بازدیدکنندگان خطراتی مانند ریزش داشته باشند در این صورت این غارها شناسایی و از ورود بازدیدکننده به آن جلوگیری می‌شود.

وی افزود: اکنون تنها ۱۰ غار قابلیت ورود گردشگری عادی را دارند و بیش از ۲۰۰۰ غار دیگر برای ورود گردشگران عادی مناسب نیست. چرا که بررسی بسیاری از این غارها، از نظر مسائل تاریخی، کانی شناسی و اقلیم شناسی اهمیت دارند. حتی می‌توان با بررسی برخی از غارهایی که دهانه کوچک و آب زیادی دارند و برش چکیده‌ها و چکننده‌ها و بررسی املاح و ضررهای سنگ آهک مقدار میزان بارش سالهای کم بارش و پر بارش را در سال‌های آینده محاسبه کرده و اقلیم گذشته را نیز پیش‌بینی کرد.