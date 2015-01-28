نظارت بیشتر برتولید مصالح ساختمانی درکهگیلویه وبویراحمد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات اداره کل استاندارد افزود: دستگاه های اجرایی و خدمات رسان موظف هستند از خرید کالاهایی که تحت پوشش استاندارد اجباری هستند اما استاندارد را رعایت نمی کنند، خودداری کنند.

وی بیان کرد: استاندارد و ضرورت وجود آن یک تجربه بشری اثبات شده است و در کشور نیز در زمینه اجرایی شدن آن نهادها و قوانین و مقررات لازم وجود دارد.

خادمی تأکید کرد: ذیحسابان و ناظران دستگاه های اجرایی لازم است در زمینه کنترل عدم خرید کالاهای فاقد استاندارد در دستگاه اقدام کنند.

وی اظهار داشت: همه ابزار قانونی لازم برای این اداره استاندار در نظارت و کنترل بر استانداردها وجود دارد و این اداره می بایست در اجرای این قوانین اقدام کند.

وی بیان داشت: هیچ دلیلی برای ادامه تولید کالای غیراستاندارد در استان وجود ندارد و اگر کالای فاقد استانداردی در استان تولید می شود تولید آن باید متوقف شده و اداره استاندارد در این راستا می تواند از همه توان قانونی و نظارتی خود بهره گیرد.

استاندار بر نظارت بر تولید مصالح ساختمانی و راه تاکید کرد و گفت: لازم است کمیته نظارت بر تولیدات بخش راه و ساختمان اعم از تولید مصالح و احداث ساختمان با حضور دستگاه های مرتبط تشکیل شود و این کمیته در زمینه نحوه نظارت بر تولید مصالح احداث ساختمان راهکارهای عملی ارائه دهد.

خادمی، با بیان اینکه یکی از وظایف ناظر چک کردن مصالح است، اظهار داشت: در این راستا مشکلاتی وجود دارد که لازم است توسط این کمیته برای رفع و برطرف نمودن آنها راه حل های لازم ارائه شود.