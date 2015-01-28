آغاز جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایران/ 5 راهکار مقابله با تهدیدات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و تبلیغات دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، دومین نشست از سلسله نشست های «اندیشه امین؛ جستاری در مانیفست نهضت جهانی انقلاب اسلامی» با سخنرانی دکتر حسن عباسی با موضوع تهدیدات انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد در افق 1404 با حضور اساتید و دانشجویان در تالار اندیشه دانشگاه برگزار شد.

وی در این مراسم با اشاره به وضعیت کنونی جهان اظهار داشت: ما با جنگ جهانی ربوی روبرو هستیم؛ جبهه ای در مقابل ماست که با خدا و رسول خدا اعلام جنگ کرده است، اقتصاد کنونی در کل جهان در بدترین حالت خود قرار دارد و یکی از ترفندهای شیطان برای سرنگونی و گمراهی حکومتهای الهی نیز، رواج نفاق و ربا بوده است و ربا در حقیقت ماهیتی فرهنگی دارد که به ماهیتی اقتصادی مبدل میشود.

این استاد دانشگاه با اشاره به آیه 64 سوره اسراء، شراکت شیطان در اموال را از طریق ربا خواند و لایه های سه گانه ربا را «نهادهای مالی، دولتها و دلار آمریکا» معرفی کرد.

عباسی با تبیین بیانات مقام معظم رهبری در اسفند ماه سال گذشته مبنی بر اینکه جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشور شروع شده است، تصریح کرد: ما نتوانستهایم حس جنگ تمام عیار اقتصادی را به مردم انتقال دهیم و اگر این حس را منتقل نکنیم و فقط منتظر مذاکرات باشیم، ضرر خواهیم کرد؛ چراکه امام خمینی (ع) چهار صفت را برای آمریکا بیان کردند که شامل «استکبار جهانی، تروریست بالذات، فساد قرن و شیطان بزرگ» بوده است.

رئیس مرکز بررسیهای دکترینال امنیت بدون مرز، با اشاره به اینکه آمریکا و چین و اتحادیه اروپا بزرگترین بدهکاران جهانی محسوب میشوند، گفت: اقتصاد آمریکا بیش از 400 درصد تورم دارد و هر کشوری که از دلار استفاده میکند، میزانی از این تورم را میپوشاند.

وی با مقایسه مدل اقتصادی غرب و اسلام افزود: مدل اقتصادی غرب که اقتصاد آدام اسمیتی است، دست نامرئی بازار را بین عرضه و تقاضا میبیند و برای کنترل عرضه و تقاضا نیز باید از تبلیغات و کنترل پول بهره گرفت؛ در حالی که در اسلام یدالله مطرح است و این چرخه به صورت «رزق، بیع، انفاق، برکت» است که و «انفاق، زکات، صدقه و قرض الحسنه» نیز چهار کلیدواژه اقتصاد اسلامی است.

حسن عباسی در پایان پنج راهکار مقابله با تهدیدات اقتصادی را به این شرح برشمرد؛ «جدا کردن اقتصاد درون از وابستگی به دلار آمریکا، پیمان پولی دو جانبه میان ایران و دیگر کشورها به جای دلار آمریکا، تولید پول داخلی با پشتوانه، ایجاد فرهنگ با الگوی اقتصادی اسلام از جمله زکات، خمس، صدقه، قرض الحسنه و انفاق و در نهایت، برچیده شدن زمینههای ربا در جامعه».