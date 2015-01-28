خسروتاج رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر،محمدرضا نعمتزاده قائممقام خود در امور تجارت را به عنوان رئیس انجمن نظارت بر هشتمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور انتخاب کرد.
بر اساس بند 1 / 2 / 5 آئیننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیئت نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستانها مصوب 15 / 10 / 93 شورای عالی نظارت بر اتاق ایران، مجتبی خسروتاج به عنوان رئیس و محسن محبی به عنوان منشی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران، تعیین شدند.
به گزارش مهر، مهلت ثبت نام کاندیداهای این دوره از انتخابات اتاق تا یازدهم بهمن ماه سال جاری است. انتخابات این دوره از اتاقهای بازرگانی، اسفندماه برگزار می شود.
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