دوسالانه هنرهای تجسمی بسیج در خرم آباد پایان یافت/ تجلیل از برگزیدگان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشواره دوسالانه هنرهای تجسمی بسیج ظهر چهارشنبه با حضور هنرمندان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور، رسانه ها و عموم مردم برگزار شد.

بر اساس این گزارش مرتضی حیدری دبیر هفتمین دوره جشنواره دوسالانه هنرهای تجسمی بسیج در این مراسم با اشاره به اینکه پس از اعلام فراخوان این جشنواره به همه استانها تعداد چهار هزار و ۳۱۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد، اظهار داشت: از این تعداد پس از داوری های اولیه تعداد ۵۷۰ اثر به مرحله بعد راه یافتند.

وی با بیان اینکه در پایان ۱۲۰ اثر برگزیده داوران برای نمایش در نمایشگاه جشنواره انتخاب شدند، تصریح کرد: برگزیدگان هر بخش نیز امروز معرفی شدند.

در بخش کاریکاتور جشنواره با تقدیر از نگین نقیه از استان اصفهان و آرش فروغی از استان لرستان، محمود آزادنیا از استان خراسان رتبه سوم، محمود نظری از استان همدان رتبه دوم و معصومه سادات موسوی از استان مرکزی رتبه اول را کسب کردند.

همچنین در بخش نگارگری فرهاد رستم پور از استان مرکزی رتبه سوم، مریم شاکری از استان چهارمحال و بختیاری و میثم نیلی از استان اصفهان به طور مشترک رتبه دوم و سمانه فاجانی از استان تهران رتبه اول را کسب کردند.

در بخش نقاشی نیز با تقدیر از عباس تارخ از استان بوشهر، سپیده نوروزی از استان همدان، فرهاد جعفری از استان ایلام و سعید منزه از استان تهران، نیما شایان از استان لرستان رتبه سوم، معصومه شمشیری از استان آذربایجان شرقی و مرضیه قاسم پور از استان تهران به طور مشترک رتبه دوم و مرتضی آرین از استان لرستان رتبه اول را کسب کردند.

بر اساس این گزارش در بخش تذهیب این جشنواره نیز با تقدیر از رضا رحمت پور از استان لرستان، محمدرضا پارسا از استان قم و زهره احمدی از استان قم، حدیث محمدی از استان کردستان رتبه سوم، محمدرضا یداللهی از استان چهارمحال و بختیاری رتبه دوم و محبوبه عزتی از استان قم رتبه اول را کسب کردند.

در بخش گرافیک هفتمین جشنواره دوسالانه هنرهای تجسمی بسیج با تقدیر از امین هنامی از استان لرستان، جمال الدین رمضانی از استان مازندران و وحید حسینی از استان قم به طور مشترک رتبه سوم، اکرم دادجو شاه مرادی از استان قزوین رتبه دوم و مسعود صبوحی از استان تهران رتبه اول را کسب کردند.

در بخش وورک شاپ عملی جشنواره نیز از سعید دولتی از استان همدان، عبدالرضا چاره ای از استان تهران، کریم فزونی از استان گلستان و علی بحرینی از استان بوشهر تقدیر شدند.

در این جشنواره همچنین از خانواده سه شهید استان لرستان شهیدان علیرضا حیدریان، پاپی و یخچالی تجلیل به عمل آمد.

در بخش دیگری از جشنواره نیز از اساتید و هنرمندان باسابقه و پیشکسوت استان از جمله محمد میرزاوند، محمدصادق سیف، استاد رحیمی و آشناگر تجلیل به عمل آمد.