معرفی پنج استاد دانشگاه شیراز دارای بیشترین استناد مقاله

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جعفر مهراد با اعلام این خبر افزود: دانشگاه شیراز یکی از دانشگاه های معتبر ایران و منطقه است. این دانشگاه بیش از 600 عضو هیات علمی دارد که در 16 واحد علمی به تدریس و تحقیق اشتغال دارند. در این دانشگاه 183 رشته کارشناسی ارشد، 102 رشته دکتری تخصصی و یک رشته دکتری حرفه ای وجود دارد که بر روی هم تحقیقات علمی دانشگاه شیراز توسط این مجموعه بزرگ انجام می گیرد.

وی ادامه داد: بررسی فعالیتهای علمی دانشگاه شیراز در پایگاه استنادی اسکوپوس نشان می دهد که خروجی این دانشگاه در قالب انتشارات علمی از ابتدا تاکنون 11479 مدرک است که تعداد 9559 مورد به مقاله های علمی تعلق دارد. تعداد 1366 مقاله نیز تحت عنوان مقاله های کنفرانس های علمی از این دانشگاه در اسکوپوس ثبت و نمایه سازی شده است.

این استاد علم اطلاعات و دانش شناسی افزود: بررسی بیشتر آثار علمی این دانشگاه مشخص می سازد که در سال 2015 میلادی نعداد 91 مدرک، در سال 2014 میلادی تعداد 1145 مدرک، در سال 2013 میلادی تعداد 1198 مدرک، در سال 2012 میلادی تعداد 1307 مدرک و در سال 2011 میلادی تعداد 1186 مدرک در این پایگاه به ثبت رسیده است. بر این اساس، سالهای اخیر رشد متوازن و حالت متعادلی را در انتشارات علمی دانشگاه شیراز نشان می دهد.

چهره ماندگار علمی کشور خاطر نشان کرد: در این بازه زمانی که کل آثار علمی دانشگاه شیراز را در پایگاه استنادی اسکوپوس نشان می دهد، محمدرضا رحیم پور متخصص انرژی و مهندسی شیمی با 287 مقاله، حبیب فیروز آبادی با 253 مقاله، افسانه صفوی با 251 مقاله، ناصر ایرانپور با 246 مقاله، و هاشم شرقی با 241 مقاله نسبت به سایر اعضای هیات علمی برجسته تر بوده اند.

وی بیان کرد: محمدرضا رحیم پور پر تالیف ترین عضو هیات علمی دانشگاه شیراز که تاکنون 278 اثر از خود به جا گذاشته است، این آثار را با همکاری بیش از 150 نویسنده دیگر به رشته تحریر در آورده است که تعداد استنادهای صورت گرفته به این آثار بر روی هم 2103 استند و شاخص H این استاد پژوهشگر 25 است.

به گفته مهراد، حبیب فیروز آبادی دومین استاد پر کار دانشگاه شیراز با تولید 253 مدرک در شاخص H نمره 45 را دارد . مجموع استنادهای صورت گرفته به آثار این استاد پژوهشگر 6554 استناد است. تعداد همکاران فیروزآبادی در تحقیق و تحریر این آثار 144 نفر بوده است

وی افزود: سومین پژوهشگر برجسته دانشگاه شیراز، افسانه صفوی متخصص علم شیمی دارای 251 اثر است که به این آثار 4850 بار استناد صورت گرفته است. شاخص H صفوی 37 است. تعداد همکاران این استاد پرکار در تدوین و اتشار این آثار بیش از 150 نفر بوده است.

این استاد علم اطلاعات و دانش شناسی افزود: ناصر ایرانپور در بازه زمانی مورد مطالعه 246 اثر از خود به یادگار گذاشته و در جایگاه سوم تولید علم دانشگاه شیراز نشسته است. شاخص H وی 46 است. تعداد 123 نفر در تحقیق و انتشار این آثار همکاری داشته و تعداد استنادهای صورت گرفته به آثار این استاد پژوهشگر 6886 استناد است.

وی پنجمین استاد پژوهشگر پر تالیف دانشگاه شیراز را هاشم شرقی معرفی کرد و گفت: شرقی 241 اثر دارد و شاخص H وی 41 است. به آثار این استاد5507 بار استناد صورت گرفته و تعداد همکاران وی در انتشار این مقالات بیش از 150 نفر بوده اند.

مهراد گفت: در علم سنجی استناد نماد کیفیت است. گرچه پنج شخصیت علمی از تالیفات قابل توجه برخوردار هستند اما چنانچه رتبه این استادان را برحسب استناد/شاخص مرتب کنیم به ترتیب زیر رتبه بندی می شوند.

ناصر ایرانپور 6886 استناد با شاخص اچ 46

حبیب فیروزآبادی 6554 استناد با شاخص اچ 45

هاشم شرقی 5507 استناد با شاخص اچ 41

افسانه صفوی 4850 استناد با شاخص اچ 37

محمدرضا رحیم پور 2103 استناد با شاخص اچ 25

وی ادامه داد: تحلیل انتشارات دانشگاه شیراز مبین آن است که در این دانشگاه میزان انتشارات رشته های مهندسی (2587)، شیمی (2388)، کشاورزی و علوم زیستی (1841)، فیزیک ونجوم (1601)، و علم مواد (1212) بیشتر از سایر رشته ها است



به گفته مهراد چند کشور اول که در انتشار مقالات علمی با دانشگاه شیراز همکاری داشته اند عمدتا کشورهای بزرگ صنعتی و پیشرفته علمی هستند. آمریکا 596 مورد، کانادا 339 مورد، انگلستان 285 مورد، و استرالیا 191 مورد. این بخش از همکاریها ارزشمند است، با وجود این به نظر می رسد که هنوز جای کار بیشتری وجود دارد و دانشکاه شیراز می تواند در سیاستهای علمی خود گسترش همکاریهای علمی و تحقیقاتی را بیشتر مورد توجه قرار دهد.

استاد علم اطلاعات این دانشگاه اظهار داشت: همکاری با دانشگاه های داخل کشور نیز صورت گرفته و تعدادی از انتشارات این دانشگاه با همکاری سایر موسسات آموزش عالی انجام شده که شامل دانشگاه آزاد اسلامی 530، دانشگاه علوم پزشکی شیراز 480، دانشگاه تهران 297، دانشگاه صنعتی شیراز 230 و دانشگاه رازی 206 مورد بوده است.

وی تاکید کرد: نظام های رتبه بندی بین المللی توجه ویژه ای را به همکاری های بین المللی معمول کرده اند. همکاری در سطوح داخلی، منطقه ای، و بین المللی که هر کدام امتیاز ویژه ای دارد. از این رو ، توجه به این شاخص ها می تواند در تعیین جایگاه طبیعی دانشگاه ها مفید باشد . تولید علم مهم است، تعداد استنادها مهمتر است و همکاریهای بین المللی نیز اهمیت ویژه دارد.