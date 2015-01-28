خیرین فارس در توسعه ورزش استان مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج رحمانی ظهر چهارشنبه در دیدار مسئولین ورزش شهرستانها و هیئت های ورزشی فارس گفت: با توجه به اینکه اعتبارات در توسعه ورزش به حد کافی نیست بهتر است از حضور خیرین در این عرصه نیز استفاده شود.

وی تصریح کرد: استان فارس در بخش های مختلف حضور خیرین همواره در کشور پیشگام بوده و باید به گونه یا برنامه ریزی شود که این افراد در توسعه و پیشرفت ورزش فارس نیز حضور چشم گیر داشته باشند.

مدیر کل هماهنگی امور استانهای وزارت ورزش و جوانان افزود: میانگین سنی 15 تا 29 سال جوان به حساب می آید و از این نظر استان فارس در کشور دارای جایگاه است که باید در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار داده شود.

رحمانی تاکید کرد: ورزش فارس دارای پتانسیل و جایگاه بالایی در کشور است به همین دلیل باید از تمامی داشته ها بیشترین استفاده را برد.

در ادامه مدیر کل ورزش و جوانان فارس نیز گفت: با تلاش زیادی که رشته های ورزشی استان فارس انجام داده اند امروز شاهد جایگاه ورزش فارس در رتبه های اول تا سوم هستیم که البته با مشکلات مالی نیز مواجه ایم.

غلامرضا کمانه افزود: متاسفانه تمامی رشته های ورزشی فارس با مشکلات مالی مواجه هستند اما غیرت آنها اجازه نداده اینگونه مشکلات خللی در روند پیشرفت ورزش استان ایجاد کند.

وی تصریح کرد: زمانیکه اعتبارات مالی ما کم شد گروه های مختلف برای کمک آمدند اما در این میان شورای شهر شیراز با کمک 500 میلیونی خود به هئیت های ورزشی کمک بسیار شایانی را برای رفع بخشی از مشکلات داشت.

مدیر کل ورزش و جوانان فارس ادامه داد: 722 مکان ورزشی در استان فارس وجود دارد که مشکل سند دارند و برای 100 مجموعه اقدامات دریافت سند انجام شده اما برای برخی از معارضین این مکانها حکم صادر شده اما اعتباری برای پرداخت نداریم.

کمانه یادآور شد: خوشبختانه نمایندگان استان فارس نیز در سال جاری کمک 26 میلیارد تومانی از ماده 80 داشتند در حالیکه بالاترین اعتبار در بخش ورزش کشور رقم پنج میلیارد تومان بود که به فارس رسید.

وی با اشاره به وضعیت برخی از پروژه های نیمه کاره نیز گفت: طی دو سال گذشته ساخت مجموعه میانرود با تمام مشکلات مالی ساخت ضلع شرقی را به اتمام رساندیم و همچنین در بحث ساخت مجموعه شش هزار نفری نیز با اینکه قرار بود اعتبارات را وزارت ورزش پرداخت کند از دفتر مقام معظم رهبری دریافت شد و همچنین ساخت خانه کشتی نیز با 90 درصد پیشرفت همراه است.

مدیر کل ورزش و جوانان فارس در خصوص مشکلات اسپانسرهای ورزشی نیز گفت: وجود معافیت های مالیاتی از جمله مواردی بود که بخش های مختلف برای استفاده از این مهم کمکهای مالی به باشگاه ها و رشته های مختلف می کردند اما امروز با برداشتن این قانون، باشگاه ها با مشکلات مالی مواجه هستند.