به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهادری ظهر چهارشنبه در نشست خبری تشریح طرح های قابل بهره برداری و کلنگ زنی همزمان با دهه فجر در استان با بیان اینکه برای اجرای این طرح ها بیش از 562 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است افزود: از این تعداد 492 پروژه با اعتباری بالغ بر 128 میلیارد تومان طرح های قابل بهره برداری از محیط های روستایی است.

وی ادامه داد: از 562 میلیارد تومان اعتبار صرف شده برای پروژه‌های عمرانی قابل افتتاح در دهه فجر 233 میلیارد تومان مربوط به شهرداریها، 21 میلیارد تومان به دهیاریها و دیگر اعتبارات نیز مربوط به دستگاه‌های اجرایی است.

بهادری بیشترین پروژه‌های افتتاحی را به ترتیب ارومیه با 68 پروژه، خوی 24 پروژه و بوکان 18 طرح عمرانی برشمرد و گفت: تکاب، سردشت و ماکو نیز کمترین طرح های افتتاحی در طول ایام دهه فجر را دارا هستند.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین از کلنگ ‌زنی 55 پروژه در استان با اعتبار 98 میلیارد تومان خبر داد و عنوان کرد: شهرداریهای استان به غیر از ارومیه 38 پروژه با صرف اعتبار 32 میلیارد تومان و شهرداری ارومیه نیز چند پروژه با صرف اعتبار 201 میلیارد تومان افتتاح می ‌کنند.

جایگزینی مدرسه 12 کلاسه مدرسه سوخته دانش آموزان شین آبادی

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به احداث مدرسه 12 کلاسه در روستای شین آباد گفت: این مدرسه تحت عنوان مدرسه شهدای غزه جایگزین مدرسه سوخته شین آباد شده و همزمان با دهه فجر به بهره برداری می رسد.

بهادری در ادامه به عنوان نماینده ستاد احیای دریاچه ارومیه به طرح های مصوب و اجرایی این ستاد در زمینه نجات این تالاب بین المللی خبر داد و گفت: برای اولین بار طرح های مصوب زمان دار و اولویت دار قابل اجرا برای احیای دریاچه ارومیه در قالب یک ستاد در حال اجراست و باید با مشارکت و همدلی مردم و مسئولان برای تسریع در روند عملی شدن این طرح ها تلاش کرد.

وی یاد آور شد: در این راستا ۷۲۶ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای77 پروژه و 27 طرح تصویب شده که تاکنون 18 درصد این اعتبار اختصاص یافته و 12 درصد نیز بر اساس عده مسئولان تا پایان سال به دستگاه های اجرایی متولی تزریق می شود.

بهادری افزود: 121 میلیارد تومان اعتبار برای آذربایجان‌غربی ابلاغ شده و 15 میلیارد برای جهاد کشاورزی استان، 106 میلیارد برای سازمان آب منطقه‌ای استان ابلاغ شده در واقع تا کنون 20 درصد از اعتبارات 726 میلیارد تومان تخصیص و ابلاغ شده است.

وی انتقال آب به دریاچه ارومیه را پروژه‌های سد سیلوه، چپرآباد و رودخانه زاب، جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز آب‌های سطحی، انتقال آب از سیلوه، آموزش و اطلاع‌ رسانی توسط رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی، ساماندهی چاه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه اجرای طرح کاداستر، ادامه مطالعات میانگذر دریاچه ارومیه، بهره‌گیری از نمک دریاچه ارومیه، لایروبی انهار رودخانه‌ها، شناسایی کانون‌های ریزگرد را از جمله مهمترین طرح های مصوب برشمرد.