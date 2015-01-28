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۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۷:۰۷

ابطحی:

مدیران کشوری باید از وضعیت دانشگاه ها شناخت پیدا کنند

مدیران کشوری باید از وضعیت دانشگاه ها شناخت پیدا کنند

اصفهان- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: مدیران کشوری باید از وضعیت دانشگاه ها شناخت پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ابطحی ظهر امروز در دوازدهمین کنفرانس فیزیک ماده چگال ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: دانشگاه صنعتی اصفهان با ارایه ۱۲۰۰ مقاله  ISI در سال گذشته میلادی و انجام ۵۳۰ پژوهش کاربردی در پنج سال اخیر، جایگاه قابل توجهی را در رتبه بندی های اخیر بین المللی کسب کرده و در بخش های آموزشی، پژوهشی و ارتباطات علمی بین المللی در وضعیت خوبی قرار دارد.

وی بیان داشت: نقش دانشگاه های کشور در عرصه های اجتماعی و تولید علم و نیز اهمیت شناخت مدیران کشوری از دانشگاه ها، لزوم نقش آفرینی دانشگاه ها در پروژه های بزرگ علمی را بسیار مهم و اساسی قلمداد کرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان با تأکید بر تحقق توسعه علمی ایران با اجرای سند چشم انداز جامع علمی کشور افزود: وزرات علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حمایت از تقویت خلاقیت، نوآوری، خطرپذیری در علم و همچنین توسعه اخلاق محوری که در سند چشم انداز جامع علمی کشور نیز به آن تأکید شده است می توانند گام مهمی در توسعه علمی کشور بردارند.

ابطحی اظهار داشت: دانشجویان، اساتید دانشگاه ها و پیشکسوتان علم فیزیک طی دو روز برگزاری دوازدهمین کنفرانس فیزیک ماده چگال ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان، با آخرین یافته های علمی شاخه ماده چگال آشنا خواهند شد.

 

کد مطلب 2477326

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