میزبانی لرستان در برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی بسیج خوب و منسجم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قنادیان در حاشیه اختتامیه هفتمین دوره جشنواره دوسالانه هنرهای تجسمی بسیج در لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از چهار و ۳۰۰ اثر به این جشنواره ارسال شد، اظهار داشت: در کنار این جشنواره کارهای علمی و پژوهشی خوبی نیز صورت گرفت.

وی با بیان اینکه انصافا میزبانی استان لرستان در این جشنواه میزبانی خوب و منسجمی بود، تصریح کرد: خوشبختانه همه از میزبانی لرستان در این جشنواره راضی بودند.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور با تاکید بر اینکه سطح داوری های در این جشنواره بسیار خوب بود، افزود: داوری آثار توسط اساتید بزرگ و شایسته ای انجام شد و آثار بسیار خوبی را تیم داوری جشنواره انتخاب کردند.

قنادیان یادآور شد: در واقع می توان از آثار انتخاب شده در جشنواره به عنوان یک نمایشگاه بسیار خوب ملی بهره برداری کرد.

وی با بیان اینکه به نظر من در این جشنواره قدم بسیار خوبی برداشته شد، تصریح کرد: اما همیشه برای آفریدن هنر فاخر و ارائه کردن آثار هنری جا باز است و این روند متوقف نمی شود.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور با اشاره به اینکه پیش از این نیز جشنواره ادبیات داستانی بسیج توسط این سازمان برگزار شده است، اظهار داشت: در اسفندماه سالجاری نیز جشنواره موسیقی برگزار می شود.