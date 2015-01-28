فضای کسب و کار در کشور توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی بعد ظهر چهارشنبه در شورای اداری شهرستان رزن با بیان اینکه قدرت ملت ایران با روشن بینی و بصیرت همراه شده است و این یک ارزش بزرگ است گفت: جریان های بیداری در منطقه افزایش یافته است.

لاریجانی با بیان اینکه باید قدر انقلاب اسلامی ایران را دانست اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران در حال حاضر کشوری مستقل است که به شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی واقعیت بخشیده است.

وی با بیان اینکه این انقلاب واقعی است و در مسائل مختلف ایران با قدرت های بزرگ اختلاف نظر دارد اما ایستادگی جواب داده است گفت: انقلاب اسلامی ایران برای این کشور سرافرازی ایجاد کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ویژگی های شهرستان رزن گفت: در شهرستان رزن شخصیت بزرگی چون ملاحسین قلی شوندی وجود دارد که وجود ایشان سلسله بزرگی از عارفان را تربیت کرده که آیت الله بهاری و احمد کربلایی از جمله شاگردان ایشان بودند.

لاریجانی با بیان اینکه این افتخاری بزرگ برای شهرستان رزن است که شهید مفتح شخصیت برتر انقلاب اسلامی برخواسته از این خطه است عنوان کرد: شهید مفتح نقش برجسته در پیروزی انقلاب اسلامی داشته و در ایجاد جریان روشن فکری در دانشگاه ها نقش خوبی ایفا کرده و مردم داری وی زبان زد بوده که شرافت این منطقه را بیشتر می کند.

وی با بیان اینکه شهید مطهری علاقه زیاد به شهید مفتح داشت و خدمات وی سازمان ده جریان انقلاب بود گفت: چنین شخصیت هایی باعث افتخار این خطه هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با برکت خون شهدا حرکت انقلاب مستدام و با دوام است، بیان کرد: جایگاه انقلاب اسلامی ایران در همه ابعاد ارتقا یافته است.

لاریجانی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران به پیش رفته است و خون شهدای ما جریان بالنده ای را ایجاد کرده و با فکر الهام بخش به قلوب مسلمانان سایه افکنده است.

وی با بیان اینکه مسئولان باید قدران مردم باشند و به آنها خدمت کنند و شرایط اقتصادی مردم را سامان دهند گفت: باید با توسعه در سرمایه گذاری و ایجاد فضای کسب و کار به نیازهای مردم پاسخ داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی به بیکاری شمار زیادی از فارق التحصیلان دانشگاه ها اشاره کرد و با بیان اینکه تا تولید کشور راه نیفتد این مشکلات حل نمی شود گفت: باید برای آبادانی کشور تلاش کرد و نیروی انقلابی کسی است که شرایط را به درستی درک کند.

لاریجانی ادامه داد: امروز نیاز کشور وحدت و تلاش است تا کارآفرینان زمینه حرکت داشته باشند و ایران به این مقوله نیاز دارد.

وی با تاکید بر اینکه شعار دادن دردی را دوا نمی کند، در خصوص کلنگزنی درمانگاه تامین اجتماعی رزن و خواسته معاون سازمان تامین اجتماعی برای کلنگزنی این پروژه توسط وی اظهار داشت: متاسفانه از کلنگزنی ها خاطره خوشی نداریم و در سفرها کلنگ نمی زنیم اما از آنجا که مقرر شد این پروژه ۲۰ ماه به پایان برسد امیدوارم وعده ها محقق شود.