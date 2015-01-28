طیب نیا به آذربایجان رفت/ برنامه دیدارهای وزیر اقتصاد در باکو

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور ارتقاء روابط و همکاری های اقتصادی ایران و آذربایجان؛ وزیر اقتصاد عازم جمهوری آذربایجان شد. علی طیب نیا، ظهر امروز همراه با هیأت ایرانی تهران را به مقصد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان ترک کرد.

دیدار با الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان و شاهین مصطفی یف وزیر اقتصاد و صنعت جمهوری آذربایجان، ملاقات با سامیر شریف اف وزیر امور مالی جمهوری آذربایجان و دیدار با المان رستم اف رئیس بانک مرکزی جمهوری آذربایجان از جمله برنامه های وزیر اقتصاد ایران در سفر 3 روزه وی و هیات همراه به باکو است.