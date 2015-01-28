رنوی شهریار در موزه پارک شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد علیزاده هوشیار که رنوی تبریز ۱۱ استاد شهریار را به قیمت ۱۲۰ میلیون ریال خریداری کرده بود، امروز (چهارشنبه) آنرا به شهرداری و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی تحویل داد تا در موزه شهریار تبریز که از قضا همان خانه استاد بهجت تبریزی نیز هست، در معرض دید علاقمندان گذاشته شود.

در این مراسم، سند و کلید این خودرو بصورت نمادین تحویل شهردار تبریز شد تا این شی ارزشمند تاریخی به موزه شهریار منتقل شود.

صادق نجفی در این مراسم با تاکید بر لزوم عزم همگانی برای احیای فرهنگ، تمدن و هویت بی‌نظیر و تکرار نشدنی آذربایجان، اهداء خودروی استاد شهریار توسط یک جوان فرهیخته تبریزی را نشان از احترام و اعتبار جوانان به هویت گذشته خود و علاقمندی آنها به احیا تاریخچه چهار هزار ساله با عظمت شهر تبریز است.

شهردار تبریز با اشاره به عدم برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و کم کاری‌ در حوزه معرفی و شناساندن آثار و افتخارات منطقه آذربایجان تصریح کرد: شهرداری تبریز با همکاری‌ شورای شهر بدنبال مطرح کردن دوباره نام تبریز همچون گذشته در سطح دنیاست و در این ارتباط اقدام به ارسال آثار مکتوب و تصویری هنرمندان مختلف آذربایجان در مورد فرهنگ و تمدن تبریز در زبان‌های مختلف به ۶۵ سفارتخانه و برای سال ۹۴ نیز طرحی آماده کرده‌ایم که بر اساس آن با انجام کارهای فرهنگی در چند کشور هدف و تاثیرگذار به شناساندن هویت و تمدن تاریخی شهر تبریز خواهیم پرداخت.