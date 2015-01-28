نخستین جشنواره هنری «تجربه ایرانی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از گروه های هنری و رسانه ای انقلابی جشنواره ای با عنوان «تجربه ایرانی» با شعار «مروری بر یک قرن تجربه ذی قیمت ایران در تعامل با غرب» برگزار می کنند.

جشنواره «تجربه ایرانی» به همت ۵ گروه فعال در عرصه‌ فرهنگ و هنر که شامل موسسات سفیرفیلم، آتلیه طراحی ۳در۴، خانه مستند انقلاب اسلامی، خانه طراحان انقلاب اسلامی و نصر تی وی و تحت حمایت گروه های مختلف هنری و رسانه ای برگزار می شود.

جشنواره «تجربه ایرانی» در دو بخش رسمی و مردمی پذیرای آثار مختلف هنری و رسانه ای خواهد بود و تلاش دارد مردم را برای روایت تجربه های ایران در طول سالیان اخیر به مشارکت گیرد. این جشنواره بستری برای انتقال حساسیت های مردم پیرامون مسائل اساسی کشور است.

محورهای موضوعی این جشنواره شامل بازخوانی تجربه اعتماد ایران به غرب در مقاطع مختلف تاریخی، بازخوانی میزان تجربه‌پذیری نظام تصمیم‌گیری ایران از تجربه‌های خود، بازخوانی تاریخ بدعهدی‌های نظام غرب در تعاملات با ایران، بازخوانی تجربه ایران در مواجهه با تحریم‌های نظام غرب و اتکا به ظرفیت‌های درونی، بررسی تاریخ تعاملات ایران با آمریکا قبل و بعد از انقلاب اسلامی، بازخوانی تجربه‌های برخورد مقتدرانه ایران در چالش‌های میان ایران و نظام غرب، بازخوانی تجربه ایران در جنگ تحمیلی و رفتار نظام غرب در جنگ ایران و عراق، بازخوانی تجربه ایران در مذاکرات هسته‌ای طی ۱۲ سال اخیر و بازخوانی تجربه همکاری ایران با غرب در مسائل مشترک‌المنافع مانند مبارزه با طالبان، مبارزه با تروریسم در کشورهای منطقه می شود.

هنرمندان و مخاطبان علاقمند به حضور می توانند با مطالعه شرایط عمومی این جشنواره در سایت tajrobeirani.ir در بخش دلخواه خود ثبت نام کرده و آثار ارزشمند خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

طبق اعلام دبیرخانه این جشنواره، آخرین مهلت ثبت نام آثار ۱۴ اسفند ماه و آخرین مهلت ارسال آثار ۲۱ اسفند ماه ۹۳ پیش بینی شده است.