۳۵۱ میلیارد تومان پروژه زیربنایی در دهه فجر در قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه استاندار قزوین ظهر چهارشنبه به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی در استانداری مهمترین اقدامات دولت در بخشهای مختلف و نیز پروژه های آماده افتتاح در این ایام مبارک را تشریح کرد.

روزبه با تبریک میلاد خجسته امام حسن عسگری(ع) اظهارداشت: دهه فجر بزرگترین رویداد تاریخی کشور است که با تبیین دقیق و مشروح دستاوردهای آن به نسل جوان باید وظیفه خود را ادا کنیم.

استاندار قزوین تصریح کرد: انقلاب ما با رهبری امام راحل و سپس جانشین خلف ایشان مقام معظم رهبری و حضور مردم در صحنه توانسته پیروز شده و تداوم یابد و انسجام و وحدت عمومی و تبعیت از ولایت رمز پیروزی ملت بوده است و امروز هم برای عبور از تنگناها و مشکلات نیازمند مشارکت پشتوانه های انقلاب هستیم.

رسانه های استان در انعکاس دستاوردها بسیار خوب عمل کرده اند

روزبه یادآورشد: خوشبختانه در استان قزوین با برخورداری از مجموعه توانمند رسلانه ای شاهد انعکاس مطلوب خدمات دولت هستیم که از همه رسانه های مکتوب، مجازی، خبرگزاری ها و بویژه صداوسیما در این همراهی سپاسگزاریم و خواهان تداوم آن هستیم.

وی بیان کرد: در دهه مبارک فجر بیش از ۸۶۴ پروژه کشاورزی، خدماتی، عمرانی، زیربنایی و تولیدی و صنعتی در مناطق مختلف استان به بهره برداری خواهد رسید که برای افتتاح آنها ۳۵۱ میلیارد تومان هزینه شده است.

این مسئول بیان کرد: از مجموع پروژه های پیش بینی شده ۷۲۰ پروژه در بخش اقتصادی، ۴۹ پروژه فرهنگی است و ۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی مهر نیز در این ایام افتتاح می شود.

مشکلات مزمن استان را شناسایی و حل می کنیم

استاندار قزوین بیان کرد: در مدت ۱۳ ماه مسئولیت خود تلاش کرده ایم با استفاده از ظرفیت همه دلسوزان و نخبگان وفرهیختگان مشکلات استان را که برخی مزمن و کهنه شده را شناسایی و برای درمان آن اقدام کنیم که در این راستا لازم است از همه توانمندی و ظرفیت ها استفاده کنیم تا نتیجه کار مشهود باشد.

روزبه گفت: هم مسئولان و هم رسانه ها باید تهدیدها و فرصت ها را ببینند و برای استفاده منطقی از فرصتها برای کاهش مشکلات و تهدیدها کمک کنند تا شاهد رشد وتعالی استان باشیم.

وی اضافه کرد: فرصت ها نباید ما را دچار خودشیفتگی و تهدیدها موجب نا امیدی شود بلکه هنر این است که بتوانیم همه مسائل را دیده و با تقویت فرصتها نسبت به کاهش تهدیدها و مشکلات پیروز شویم.

استاندار یادآورشد: امروز مسائلی مانند بحران آّب، زباله، فاضلاب، محیط زیست از دغدغه ها و نگرانی های جدی استان است که باید برای حل آنها از وجود نیروهای دلسوز و توانا بخوبی برخوردار شویم.

شرایط عمومی استان خوب است

روزبه شرایط عمومی استان را خوب ذکر کرد و اظهارداشت: تلاش می کنیم فضای سیاسی استان با نشاط و شاداب باشد و زمینه مشارکت همه گروهها و سلیقه های مختلف در برنامه ها فراهم شود.

استاندار قزوین در ادامه به سوالات مختلف خبرنگاران پاسخ گفت.

کمبود بودجه موسسات قرآنی، حل نشدن آلودگی نیروگاه شهید رجایی و سیمان آبیک، عدم نظارت بر عملکرد مدیران ضعیف استانی، حل مشکلات واحدهای صنعتی، وضعیت جلسات احزاب، حرکت در مسیر دولت یازدهم و جبران عقب ماندگی علمی استان از مهمترین سوالات خبرنگاران بود که استاندار قزوین با حوصله به همه آنها پاسخ داد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که پرسید در شرایطی که مسئولیت ها به عنوان سرمایه بیت المال باید با واگذاری امور به مدیران قوی و کارآمد حفظ شود و مدیران لایق از ناتوان شناسایی شوند چرا هیچ نظارتی بر فعالیت مسئولان ضعیف صورت نمی گیرد و برای حفظ مدیران قوی و کارآمد اقدامی نمی شود، پاسخ داد: از اصحاب رسانه درخواست می کنیم ما را در نظام ارزشیابی مدیران کمک کنند و اگر واقعا در جایی می بینند مدیری ضعیف عمل می کند و پاسخگوی مردم نیست و بیت المال را هدر می دهد به ما معرفی کنند.

وی افزود: مدیران به اقتضای فعالیت خود در معاونت های مختلف استانداری تعریف شده اند تا عملکرد آنها بررسی شود و اجازه نمی دهیم هیچ مدیری حاشیه امن داشته باشد زیرا فسادآور است و همه باید پاسخگو باشند.

زیرساخت گردشگری در استان فراهم نیست

روزبه در پاسخ به سوالی در مورد تقویت گردشگری استان گفت: رویکرد جدی ما فعالیت در حوزه گردشگری است اما متاسفانه زیرساخت های این بخش از جمله اقامتگاه و هتل برای حضور گردشگری داخلی و خارجی فراهم نیست.

وی افزود: در حالی که سالانه فقط یک میلیون و ۵۰۰ هزار زائر عراقی وارد ایران می شود ما هیچ سهمی از تورهای داخلی و خارجی نداریم که این موضوع باید بررسی و چاره اندیشی شود.

استاندار در مورد سوالی در خصوص تنزل میزان قبولی دانش آموزان در کنکور گفت: در حوزه علمی با کمک آموزش و پرورش و دانشگاهها و حوزه علمیه برای ارتقاء این جایگلاه اقدام می کنیم.

تقویت نهادهای فرهنگی در اولویت است

وی در مورد کمبود منابع مالی موسسات فرهنگی و قرآنی هم اظهارداشت: حوزه فرهنگ از نگاه ما بخش زیربنایی است و هر جا آسیب دیده ایم ناشی از بی توجهی به این بخش بوده لذا تقویت نهادهای فرهنگی را در دستور کار داریم تا با فعال شدن دبیرخانه آن بتوانیم کارهای اساسی انجام دهیم.

استاندار یادآورشد: ۱۴۰۰ مسجد و ۳۰۰ بقعه و امامزاده ارزشمند ترین فضای فرهنگی است که در برنامه ها باید مورد توجه قرار گیرد و فعال شدن نهادهای مردمی و غیردولتی در این زمینه ضروری است.

دغدغه آلودگی نیروگاه و کارخانه سیمان را داریم

این مسئول در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران برای رفع اساسی آلودگی کارخانه سیمان و نیروگاه شهید رجایی هم تصریح کرد: در موضوعات زیست محیطی تاکید جدی داریم و زیبنده نیست که استان قزوین دچار آلودگی هوا و محیط زیست شود و با کمک مدیرکل محیط زیست که پیگیر این مسائل هستند تلاش می کنیم مشکلات زباله و پسماند، فاضلاب صنعتی، آلودگی نیروگاه شهید رجایی و سیمان آبیک را حل کنیم و از رسانه ها نیز انتظار داریم در این زمینه همکاری کرده و مشکلات زیست محیطی را به مطالبه عمومی تبدیل کنند.

وی در خصوص حل مشکلات واحدهای صنعتی هم بیان کرد: در شورای گفتگو ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی برای حل مسائل نیز راهکار داده می شود که تاکنون واحدهای بحرانی و مشکل دار درجه یک و دو با کار میدانی شناسایی شده اند.

روزبه گفت: جمع زیادی از مدیران واحدهای تولیدی استان با تحمل مشکلات ایثارگرانه برای خدمت به اشتغال استان و کشور و تقویت تولید داخلی تلاش می کنند که جای تقدیر دارد و وظیفه خود می دانیم برای حل مشکلات آنها اقدام کنیم.

جلسه احزاب تمرین گفتمان است

استاندار در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسید آیا جلسات احزاب چون گذشته مورد استقبال احزاب هست و رونق گذشته را دارد گفت: این جلسه تمرین گفتمان و پذیرش صحبت های گروهها در زیر یک سقف و تحمل یکدیگر است و ما هم با طرح اولویت ها و دغدغه های استان تلاش کرده ایم از این ظرفیت برای حل مسائل استفاده و اگر دعوا و اختلاف شخصی هست آن ر ا به دعوای موضوعی تبدیل کنیم.

وی افزود: به همه دیدگاهها و سلیقه ها احترام می گذاریم ولی پیاده کردن مشی رئیس جمهور را الگوی خود قرار داده ایم و همه سیاست های دولت را به طور ۱۰۰ درصد اجرا می کنیم.

روزبه تصریح کرد: اینکه برخی می گویند مدیرانی در استان مخالف دولت سرکار هستند و مانع تراشی می کنند را کذب محض می دانیم و آن را رد می کنیم و این کار را شانتاژ می دانیم لذا توصیه می کنیم برخی افراد مراقب باشند که در زمین چه کسی بازی می کنند مواضع من در خصوص اجرای سیاست های دولت شفاف است مشی دولت را قبول دارم و در این مسیر حرکت می کنم.