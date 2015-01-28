نخجوان بازار مناسبی برای کالاها و محصولات تولیدی آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با سرکنسول جدید ایران در جمهوری خود مختار نخجوان با اشاره به اینکه اشتراکات فرهنگی و زبانی زیادی بین مردم آذربایجان شرقی و نخجوان وجود دارد، ادامه داد: این اشتراکات باعث می شود تا مراودات، همکاری ها و روابط گسترش یابد.

وی سپس به ظرفیت ها و پتانسیل های عظیم آذربایجان شرقی اشاره کرد و افزود: باید روابط ما با نخجوان بیش از پیش توسعه یابد و امکان ورود فعالان و سرمایه گذاران جمهوری خودمختار نخجوان را به تبریز و نیز برعکس فراهم کنیم.

جبارزاده بر ضرورت معرفی توانمندی ها و پتانسیل های آذربایجان شرقی به کشورهای همسایه تاکید کرد و ادامه داد: در صورت معرفی و شناساندن این توانمندی ها شاهد افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی در ای استان خواهیم بود.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه معادن و صنایع متعددی در آذربایجان شرقی وجود دارد، ابراز داشت: این استان یکی از استان های باقابلیت های بالا در کشور است که امیدواریم بتوانیم این ظرفیت ها را شناسانده و معرفی کنیم و از آنها برای توسعه استان استفاده کنیم.