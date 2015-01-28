مصرف ماهانه چهار هزار ترابایت اینترنت/ دعوت از اپلیکیشن نویس ها

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه نسل سوم و چهارم تلفن همراه در استان خوزستان با هدف افزایش دسترسی مشترکان به اینترنت پرسرعت پاند پهن بر روی موبایل راه اندازی شد.

علیرضا قلمبر دزفولی - مدیرعامل ایرانسل امروز در مراسم راه اندازی این پروژه با اشاره به گسترش نسل سوم موبایل در هشت شهر خوزستان و نسل چهارم موبایل در سه شهر اهواز، آبادان و دزفول گفت: 85 درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه اپراتور دوم است و هم اکنون دو هزار کیلومتر از جاده های اصلی و 70 شهر استان خوزستان با عنوان دومین استان پرترافیک ارتباطی تحت پوشش این شبکه قرار دارد.

درآمد 19 هزار میلیاردی دولت از پروژه اپراتور دوم

مدیرعامل ایرانسل با اشاره به اهداف اقتصادی پروژه اپراتور دوم گفت: بخش عمده ای از درآمد مستقیم و غیر مستقیم این پروژه که چیزی معادل 19 هزار میلیارد تومان می شود از سال 84 تاکنون به دولت تعلق گرفته است.

وی از ایجاد 60 هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم از محل این پروژه خبر داد و گفت: با راه اندازی نسل سوم و چهارم موبایل خلاقان حوزه فناوری اطلاعات و دارندگان ایده می توانند با طرح و تولید محتوا بر روی تلفن همراه در این بخش فعالیت کنند.

وی از اپلیکیشن نویس ها دعوت کرد که در حوزه محتوای تلفن همراه و شبکه های اجتماعی در اپلیکیشن کاربردی طرح های خود را ارائه دهد.

دزفولی با اشاره به ارائه محتوا در بستر تلفن همراه گفت: هم اکنون 35 شرکت داخلی در حوزه محتوا با ایرانسل همکاری دارند و این اپراتور با بیش از 10 شرکت نیز در حال مذاکره در این حوزه است.

وی با بیان اینکه شبکه های اجتماعی باعث ریزش درآمد اپراتورها می شود و درآمد اپراتورهای از محل اس ام اس و مکالمه را کاهش می دهند گفت: با همکاری یک شرکت داخلی شبکه اجتماعی موبایلی ارائه کرده ایم تا امنیت مشترکان در استفاده از فضای شبکه های اجتماعی تضمین شود و سرورهای داخلی استفاده کنند.

مدیرعامل ایرانسل از سرمایه گذاری خارجی 1.2 میلیارد دلار از محل پروژه ایرانسل و تربیت متخصصان بین المللی در این بخش خبر داد.

مصرف ماهانه چهار هزار ترابایت اینترنت

دزفولی با اشاره به رشد استفاده از خدمات باند پهن بر روی موبایل گفت: هم اکنون 32 درصد از جمعیت کل جهان از اینترنت باند پهن بر روی موبایل استفاده می کنند که سهم کشورهای در حال توسعه 21 درصد عنوان شده است.

وی با اشاره به پیش بینی افزایش حجم دیتا تا سال 2020 که به 50 میلیارد می رسد خاطرنشان کرد: هم اکنون تاثیر استفاده از باند پهن بر درآمدهای اپراتورهای موبایل 22 درصد ارزیابی شده است.

دزفولی با بیان اینکه از زمان راه اندازی نسل سوم و چهارم تاکنون (از شهریور ماه) 132 درصد در مصرف دیتای مشترکان شاهد افزایش هستیم ادامه داد: مصرف ماهانه دیتا طی چهار ماه گذشته به چهار هزار ترابایت در شبکه اپراتور دوم رسیده است.

پاسخ ایرانسل به گلایه از افزایش قیمت اینترنت موبایل

مدیرعامل ایرانسل در پاسخ به گلایه مشترکان از افزایش تعرفه اینترنت موبایل گفت: قیمت ارائه شده با کیفیت ارائه خدمات ارتباط مستقیم دارد و مشترکان نباید اپراتورها را با یکدیگر مقایسه کنند.

وی با بیان اینکه خدمات را باید در شرایط مساوی مقایسه کرد گفت: قیمت اینترنت موبایل ایرانسل افزایش نیافته بلکه تغییری در ارائه بسته های اینترنتی انجام شده است با این وجود اشتراک کاربران از یک بسته تعرفه ای و استفاده از اینترنت شبانه که با قیمت بسیار ناچیز در نظر گرفته شده است از جمله راهکارهای تشویقی ایرانسل در این زمینه است.

دزفولی در مورد عدم توسعه سرویس اینترنت وایمکس نیز گفت: نسل سوم موبایل (3G) توسعه یافته وایمکس است و از آنجایی که آینده از آن نسل سوم و چهارم موبایل خواهد بود بر روی وایمکس سرمایه گذاری بیشتری نخواهیم کرد.