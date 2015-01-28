واکنش وزارت خارجه و نخست وزیر لبنان به حملات صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت خارجه لبنان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کرد.

تمام سلام نخست وزیر عراق اعلام کرد: ما به قطعنامه 1701 پایبند هستیم و از جامعه بین المللی می خواهیم که با تمایلات جنگ طلبانه اسرائیل مقابله کند.

رسانه های اسرائیلی از نشست نتانیاهو، یعلون و گانتز در تل آویو برای بررسی احتمال های پیشنهادی خبر دادند.

این رسانه به سردرگمی اسرائیلی ها درباره نحوه واکنش به عملیات حزب الله اشاره کرد.

در الجلیل علیا صهیونیستها کودکان را از رفتن به مدارس منع کرده اند.