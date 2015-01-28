  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۸:۰۶

صهیونیستها کشته شدن 2 نظامی را تایید کردند

صهیونیستها کشته شدن 2 نظامی را تایید کردند

ارتش رژیم صهیونیستی کشته شدن دو نظامی این رژیم در عملیات مقاومت را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، ارتش رژیم صهیونیستی کشته شدن دو نظامی خود را در عملیات حزب الله تایید کرد.

شایان ذکر است که اخباری از اسارت گرفته شدن یک نظامی صهیونیست مخابره شده بود که از سوی صهیونیستها تایید نشد.

کد مطلب 2477388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها