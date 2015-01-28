صهیونیستها کشته شدن 2 نظامی را تایید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، ارتش رژیم صهیونیستی کشته شدن دو نظامی خود را در عملیات حزب الله تایید کرد.

شایان ذکر است که اخباری از اسارت گرفته شدن یک نظامی صهیونیست مخابره شده بود که از سوی صهیونیستها تایید نشد.