13 آبان، بزرگداشت نماد عدالتخواهي دانشجويان و ملت شريف ايران است

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر" در پيام وزير علوم آمده است : اينك بار ديگر سالروز 13 آبان، روز ملي مبارزه با استكبار جهاني را گرامي مي داريم. روزي كه در چهل سال گذشته با سه رويداد ممم به نقطه عطفي در تاريخ كشورمان بدل گشته است: تبعيد حضرت امام (ره) به وسيله رژيم طاغوت، به خاك و خون كشيدن شده دانش آموزان توسط نظام ستمشاهي و بالاخره تسخير لانه جاسوسي آمريكا به وسيله دانشجويان پيرو خط امام (ره).

از ديرباز استكبار جهاني با منطق زورمدارانه خود بر آن بوده كه جهان را زير سلطه خويش درآورده و بر آن حكومت كند و در اين راستا مقابله جدي با اسلام در راس برنامه هاي آن قرار داشته است. به همين دليل گرامي داشت روز 13 آبان، پاسداشت روحيه آزاديخواهي و استكبار ستيزي ملت بزرگي است كه طي تاريخ پرفراز و نشيب خود بارها آن را به اثبات رسانده است.

گراميداشت اين روز، بزرگداشت نماد عدالتخواهي و طاغوت ستيزي ملت شريفي است كه اين ايده خود را با پيروزي انقلاب عظيم اسلامي خود به منصه ظهور رسانده است. انقلابي كه به رهبري قائد عظيم الشان خود، حضرت امام خميني (ره)، موجب تحولات گسترده سياسي و فرهنگي در سطح جهان و بخصوص در ميان ملل ستمديده شد. نداي لبيك دانشجويان به اين خروش حضرت امام (ره) با پيشينه حركت 16 آذر جنبش دانشجويي، نقشي بس مهم در پيروزي و تداوم اين ندا و رسالت الهي داشت. روحيه آزادگي، عدالت جويي، آرمان خواهي و استكبار ستيزي دانشجويان انقلابي و مسلمان اين مرز و بوم، در برهه هاي مختلف دوران 27 ساله انقلاب همواره پشتيبان و منافع انقلاب و جمهوري اسلامي ايران بوده و موضع گيري هاي ملي ، روشنفكرانه، متعهدانه و پيشرو آنها موجب خسران و ياس دشمنان و نيز افتخار و سربلندي دوستان انقلاب و امام (ره) بوده است.

اين نمادها و نمودهاي 13 آبان است كه اخيرا در مساله انرژي هسته اي نيز به شيوه اي كاملا استكبار ستيزانه به ظهور رسيده است . درايت ، شهامت و حضور به موقع دانشجويان در اين صحنه ملي قابل ستايش و تقدير است . اميد است اين حركت تا رسيدن به نقطه مطلوب و هدف غايي ادامه يابد.

فرزندان دانشجوي من، در اوضاع كنوني منطقه و جهان حفظ و تقويت روحيه ظلم ستيزي، عدالت جويي و آرمان خواهي شما عزيزان بيش از پيش لازم و ضروري است.

جنبش دانشجويي ايران برگه هاي زريني از تاريخ مبارزاتي ملت مسلمان ايران عليه استعمار و استكبار را در دفتر خويش به يادگار دارد و اينك فرصت ديگري براي پربارتر و غني تر ساختن اين ميراث گرانبهاست.